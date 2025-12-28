Скриншот із відео військових

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Українські військові контролюють північну частину Покровська та стримують спроби росіян просунутися в бік Гришиного і Мирнограда, зазначають про поточну ситуацію бійці на місці. Проте окупанти активізувалися на західних околицях міста та намагаються діяти малими групами.

Про це повідомили в Facebook 7 корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ

За інформацією військових, Сили оборони надійно тримають північ Покровська. Десятки спроб російських підрозділів прорвати оборону північніше залізниці завершилися безрезультатно.

Не досягнувши успіху на цьому напрямку, окупанти посилили тиск із заходу міста. Основна мета атак — вихід у район села Гришине. Всі ці спроби українські військові блокують.

“У Мирнограді ситуація залишається складною. Сили оборони утримують визначені позиції. До захисту міста залучені, зокрема, підрозділи Десантно-штурмових військ та морської піхоти.

Сили оборони працюють над посиленням угруповання, щоб протидіяти тиску росіян з північно-східного та південного напрямків. Виконувати це завдання дозволяє, зокрема, контроль над коридором в районі Світлого та Рівного”, — зазначають у повідомленні.

Через відсутність успіхів росіяни вдаються до показових дій на південних околицях Мирнограда, орієнтуючи їх переважно на власну пропаганду. Водночас фіксують окремі спроби прихованого проникнення малими групами у центральні райони міста. Українські військові працюють над їх виявленням та знищенням.

Оборону на цьому напрямку тримають підрозділи 32-ї, 155-ї та 68-ї окремих механізованих бригад, 35-ї та 38-ї бригад морської піхоти у смузі відповідальності 7 корпусу.

Раніше ми писали, що ситуація у Покровську та сусідніх громадах залишається складною.