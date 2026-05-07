Меморіал на честь полеглих захисників із Миколаївської громади, який ще восени 2025 року планували розширити, наразі вивезли у безпечне місце. Ситуація у місті загострилася — незадовго після евакуації конструкцій на місце колишньої Алеї прилетіли два КАБи.

Про це журналістам Вільного Радіо розповів очільник Миколаївської військової адміністрації Володимир Проскунін.

Що відомо про евакуацію?

У серпні 2025 року влада Миколаївки планувала до кінця року завершити роботи з розширення Алеї Слави. Виконання робіт доручили місцевому КП “Сервіскомуненерго”. Передбачалося встановлення нових банерів та конструкцій, оскільки наявних стендів не вистачало для вшанування всіх загиблих оборонців громади.

Алея Слави була облаштована на площі Свєшнікова. За словами очільника ВА, рішення про демонтаж ухвалили з міркувань безпеки.

“Ми евакуювали Алею перед 1 квітня. Безпекова ситуація не дозволяла залишати її на площі. Після цього на те місце було два прильоти КАБів”, — розповів Проскунін.

Станом на 7 травня 2026 року Алею Слави евакуйовано у безпечне місце.

Яка ситуація в громаді

За словами очільника ВА, Миколаївка залишається під регулярними обстрілами. У громаді триває примусова евакуація родин із дітьми, а також вивезення майна та матеріальних цінностей. Демонтаж Алеї Слави став частиною цих заходів.

Нагадаємо, станом на кінець квітня 2026 року у зоні примусової евакуації на Донеччині залишаються 36 дітей, з них 6 — у Миколаївці.