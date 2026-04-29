Евакуація дітей. Ілюстративне фото: поліція Донеччини

На кінець квітня 2026-го у зоні примусової евакуації на Донеччині залишаються 36 дітей. Найбільше — в окремих районах Словʼянська, де наприкінці минулого місяця запровадили обовʼязковий виїзд.

Про це журналістам Вільного Радіо під час брифінгу розповіла начальниця служби у справах дітей Донецької ОДА Юлія Рижакова.

За її даними, евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває з чотирьох населених пунктів стількох же громад Донецької області. Нині там залишається не менш як 36 дітей, зокрема:

Дружківська громада — 2 дітей у Дружківці;

Андріївська громада — 6 дітей у Сергіївці;

Миколаївська громада — загалом 6 дітей;

окремі райони Словʼянська — 22 дитини.

За останній тиждень вдалося евакуювати 22 неповнолітніх, зокрема девʼятьох з Дружківки, трьох з Сергіївки та двох Миколаївки. Водночас з окремих районів Слов’янська, де віднедавна запрацювала обовʼязкова евакуація, вивезли пʼятьох дітей. Загалом за квітень Донеччину покинули 76 родин з малечою.

Нині на підконтрольній уряду України частині Донецької області загалом залишаються понад 166 тисячі людей, з яких близько 9,3 тисячі — діти. У зоні активних бойових дій мешкають 19,7 тисячі цивільних, серед яких 8 дітей — у Дружківській та Миколаївській громадах.

“На території області продовжують працювати збірні пункти, а за межами регіону — транзитні, зокрема у Павлограді та Лозовій. Допомогу населенню при евакуації надають групи поліції “Білі Янголи”, екіпажі ДСНС “Фенікс” та не менш як десять волонтерських організацій. З 7 квітня 2023 року ми вже евакуювали 20 388 дітей (із визначених зоною примусового виїзду населених пунктів, — ред.)”, — зазначив начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Сергій Гончаров.

Нагадаємо, евакуаційний екіпаж “Фенікс” за тиждень зміг вивезти з прифронтової Дружківки та Маяків Краматорського району ще 11 жителів. Цивільним допомогли дістатися до більш безпечних місць. Серед них, зокрема є маломобільні та одна дитина.