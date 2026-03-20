Начальник ДонОВА Вадим Філашкін підписав наказ про примусову евакуацію дітей з окремих вулиць Слов’янська, які найбільше потерпають через обстріли. Наразі документ передали на погодження до Координаційного штабу з проведення евакуації.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За словами посадовця, дітей мають евакуювати з вулиць:
Також примусова евакуації може поширитися на вʼїзди Вʼячеслава Чорновола й Криничний, провулки Анатолія Соловʼяненка, Бурштиновий, Геннадія Тимофєєва, Карпатський, Лівобережний, Миронівський, Райгородський, Селянський, Шахтарський і Широкий.
“Зберегти життя — найважливіше. Тим паче — життя і здоров’я дітей, які не здатні самостійно ухвалювати рішення і виїжджати”, — написав голова ОВА.
Раніше ми розповідали, що через обстріли жителі Слов’янська стали активніше евакуюватися. Втім, поки йдеться про сотні охочих виїхати з міста, а не тисячі. Серед них є родини з дітьми.