Підтримати
RU
Начальник ДонОВА підписав наказ про евакуацію дітей з частини Слов’янська, тепер рішення за Коордштабом

В'ячеслав Попович Марія Санатарчук
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін підписав наказ про примусову евакуацію дітей з окремих вулиць Слов’янська, які найбільше потерпають через обстріли. Наразі документ передали на погодження до Координаційного штабу з проведення евакуації.

 

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За словами посадовця, дітей мають евакуювати з вулиць:

  • Азовська;
  • Анатолія Соловʼяненка;
  • Бориса Грінченка;
  • Вʼячеслава Чорновола;
  • Великодня;
  • Вербова;
  • Геннадія Тимофєєва;
  • Енергетиків;
  • Карпатська;
  • Курортна;
  • Лисичанська;
  • Лівобережна;
  • Макіївська;
  • Миронівська;
  • Молдавська;
  • Навська;
  • Орденоносців;
  • Пирогова;
  • Подільська;
  • Подольська;
  • Попова;
  • Ростовська;
  • Селезнівська;
  • Селянська;
  • Січова;
  • Степна;
  • Таганрогська;
  • Шахтарська;
  • Широка.

Також примусова евакуації може поширитися на вʼїзди Вʼячеслава Чорновола й Криничний, провулки Анатолія Соловʼяненка, Бурштиновий, Геннадія Тимофєєва, Карпатський, Лівобережний, Миронівський, Райгородський, Селянський, Шахтарський і Широкий.

“Зберегти життя — найважливіше. Тим паче — життя і здоров’я дітей, які не здатні самостійно ухвалювати рішення і виїжджати”, — написав голова ОВА.

Раніше ми розповідали, що через обстріли жителі Слов’янська стали активніше евакуюватися. Втім, поки йдеться про сотні охочих виїхати з міста, а не тисячі. Серед них є родини з дітьми.

Завантажити ще...