Начальник ДонОВА Вадим Філашкін підписав наказ про примусову евакуацію дітей з окремих вулиць Слов’янська, які найбільше потерпають через обстріли. Наразі документ передали на погодження до Координаційного штабу з проведення евакуації.

За словами посадовця, дітей мають евакуювати з вулиць:

Азовська;

Анатолія Соловʼяненка;

Бориса Грінченка;

Вʼячеслава Чорновола;

Великодня;

Вербова;

Геннадія Тимофєєва;

Енергетиків;

Карпатська;

Курортна;

Лисичанська;

Лівобережна;

Макіївська;

Миронівська;

Молдавська;

Навська;

Орденоносців;

Пирогова;

Подільська;

Подольська;

Попова;

Ростовська;

Селезнівська;

Селянська;

Січова;

Степна;

Таганрогська;

Шахтарська;

Широка.

Також примусова евакуації може поширитися на вʼїзди Вʼячеслава Чорновола й Криничний, провулки Анатолія Соловʼяненка, Бурштиновий, Геннадія Тимофєєва, Карпатський, Лівобережний, Миронівський, Райгородський, Селянський, Шахтарський і Широкий.

“Зберегти життя — найважливіше. Тим паче — життя і здоров’я дітей, які не здатні самостійно ухвалювати рішення і виїжджати”, — написав голова ОВА.

Раніше ми розповідали, що через обстріли жителі Слов’янська стали активніше евакуюватися. Втім, поки йдеться про сотні охочих виїхати з міста, а не тисячі. Серед них є родини з дітьми.