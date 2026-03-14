Слов’янськ у 2022 році. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Станом на середину березня 2026 року жителі Слов’янська через обстріли міста стали активніше евакуюватися. Втім, наразі йдеться про сотні охочих виїхати з міста. Серед них є родини з дітьми.

Про ситуацію у місті розповів начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

“Люди виїжджають. Ми фіксуємо, що вони виїжджають самостійно до своїх родичів або у квартири, які орендують в інших містах. Також виїжджають через наш обласний хаб. Наразі йдеться про сотні людей, а не про тисячі. Виїжджають разом із дітьми”, — сказав Вадим Лях.

Нагадаємо, станом на середину березня 2026 року російська армія атакує позиції українських захисників на Слов’янському напрямку малими групами піхоти. Водночас є дані, що окупанти накопичують тут солдатів і техніку для активнішої спроби наступу.