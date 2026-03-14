Окупанти на Слов’янському напрямку стали більше використовувати безпілотники та накопичують сили для наступу

Бійці ЗСУ атакують безпілотником росіян, які на човні перетинають річку на Слов’янському напрямку. Скриншот відео: 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада ДШВ ЗСУ

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Станом на середину березня 2026 року російська армія атакує позиції українських захисників на Слов’янському напрямку малими групами піхоти. Водночас є дані, що окупанти накопичують тут солдатів і техніку для активнішої спроби наступу.

Про ситуацію на фронті розповіли в пресслужбі 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗСУ.

“З настанням сонячної погоди росіяни менш активно переміщуються вдень, проте вночі їхня активність зростає — для передислокування вони використовують антитепловізійні плащі та особливості рельєфу”, — уточнюють військові.

Водночас збільшилася кількість ударів росіян безпілотниками. Найчастіше на Слов’янському напрямку використовують дрони-камікадзе на оптоволокні, баражуючі боєприпаси “Молнія” та “Ланцет”, а також скиди з “Мавіків”. Усе це може свідчити про підготовку до більш масованого наступу.

“За попередньою інформацією, ведеться підготовка особового складу та броньованої техніки до ймовірного наступу”, — зазначають бійці ЗСУ.

Нагадаємо, російські штурмовики на Слов’янському напрямку переважно отримують постачання через скиди з дронів. У 81-й бригаді ЗСУ стверджують, що близько 90% таких операцій закінчуються невдачею для армії країни-агресорки, адже українські зенітники перехоплюють вантажі.