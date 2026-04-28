З Дружківки та Маяків за тиждень евакуювали ще 11 людей: серед них є маломобільні та дитина

Евакуація з Дружківки та Маяків, квітень 2026 року. Фото: з відео ДСНС

Евакуаційний екіпаж “Фенікс” за тиждень зміг вивезти з прифронтової Дружківки та Маяків Краматорського району ще 11 жителів. Цивільним допомогли дістатися до більш безпечних місць. Серед них, зокрема є маломобільні та одна дитина.

Про це повідомили у ДСНС України.

Там розповіли, що рятувальники евакуаційної групи упродовж минулого тижня вивезли загалом 11 жителів із прифронтових громад Донецької області. Серед врятованих – 3 маломобільні людини та одна дитина.

Евакуацію проводили з Дружківки та Маяків Святогірської громади, що у Краматорському районі. Надзвичайники допомогли цивільним залишити небезпеку, транспортували їй до безпечніших місць та надали необхідну підтримку під час переміщення, зауважили у ДСНС.

Загалом за цей період надзвичайники відвідали 26 сімей у прифронтових населених пунктах регіону. Однак виїхати погоджуються не всі.

“Звертаємося до мешканців: не ризикуйте своїм життям! Своєчасно приймайте рішення про виїзд до безпечніших регіонів України”, — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, екіпажу “Білий Янгол” вдалося евакуювати двох жінок з Олексієво-Дружківки та Осикового. Російські війська активно бʼють по цих селах Дружківської громади — руйнувань зазнають домівки, гинуть та зазнають поранень цивільні.