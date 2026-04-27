"Діставалися розбитими вулицями": з Олексієво-Дружківки та Оскивого евакуювали двох жінок

Евакуація з Дружківської громади, квітень 2026-го. Фото: поліція Донеччини

Екіпажу “Білий Янгол” вдалося евакуювати двох жінок з Олексієво-Дружківки та Осикового. Російські війська активно бʼють по цих селах Дружківської громади — руйнувань зазнають домівки, гинуть та зазнають поранень цивільні.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

Там розповіли, що їхній екіпаж заїхав до Олексієво-Дружківки за кілька хвилин після влучання авіабомби у приватний сектор. Назустріч поліціянтам вибіг чоловік, який просив про допомогу – снаряд поцілив у будинок. Правоохоронці надали першу допомогу пораненій жінці, а після доставили її до лікарні.

Далі – евакуація з села Осикове, який є крайнім населеним пунктом від фронтової Костянтинівки та межує з Олексієво-Дружківкою. Розбитими вулицями “Білі янголи” дістались адреси подружжя, яке попросило про допомогу. Їхня оселя, зі слів екіпажу, зазнала значних руйнувань, а російські дрони знищили дві автівки. Правоохоронцям вдалося евакуювати лише жінку, а чоловік відмовився – розповів, що не хоче залишати худобу, за якою доглядає.

Того ж дня поліціянти вивезли з Олексієво-Дружківки цивільну, яка вижила після прямого влучання в будинок. Під час обстрілу в домівці перебували кілька людей: троє загинули, а одне подружжя вціліло, розповіли у ГУНП Донеччини. Після пережитого дружина вирішила виїхати, її чоловік – лишився.

Усіх евакуйованих доставили до безпечного місця. Надалі людям допоможуть виїхати до більш безпечних регіонів України. Правоохоронці закликають не зволікати та виїзди з небезпеки – попросити допомоги в цьому можна за номером 102.

Нагадаємо, Дружківська громада все частіше потрапляє під удари російської армії. Людей, які перебувають у зоні ризику, закликають не зволікати з виїздом і також скористатися допомогою гуманітарної місії “Проліска” для безпечної евакуації.