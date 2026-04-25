Дружківська громада все частіше потрапляє під удари російської армії. Людей, які перебувають у зоні ризику, закликають не зволікати з виїздом і скористатися допомогою гуманітарної місії “Проліска” для безпечної евакуації.

Про це йдеться на сайті Дружківської міської військової адміністрації.

З огляду на безпекову ситуацію, гуманітарна місія “Проліска” продовжує евакуацію мешканців Дружківської громади.

Як записатися на евакуацію

Для реєстрації на виїзд необхідно звернутися на гарячу лінію за телефоном (099)850-07-93 або написати у Viber чи Telegram за цим же номером.

У повідомленні потрібно вказати:

ПІБ;

адресу, звідки потрібна евакуація;

контактний номер телефону;

кількість людей (зокрема дітей, літніх та/або маломобільних людей) та наявність тварин.

Волонтери закликають цивільних, особливо тих, хто перебуває поблизу зони бойових дій, не зволікати з рішенням про виїзд і заздалегідь подбати про безпеку.

Евакуація здійснюється безплатно.

Раніше журналісти Вільного Радіо в репортажі з Дружківки розповідали про життя прифронтового міста навесні 2026 року. Тоді від околиць громади до позицій російських військ залишалося близько 12 км, а побут мешканців поєднувався з обстрілами, щоденними руйнуваннями та активністю FPV-дронів.