Амбулаторія Великоновосілківської селищної територіальної громади в Дніпрі. Фото: Волноваська райдержадміністрація

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Відтепер жителі громади від 40 років зможуть пройти обстеження за програмою “Скринінг здоров’я 40+” у місцевій амбулаторії, що нині знаходиться в Дніпрі. Як записатися на медогляд, розповідаємо далі.

Про нову можливість для жителів громади повідомили у Великоновосілківській селищній військовій адміністрації.

Там розповіли, що тепер обстеження за державною програмою “Скринінг здоров’я 40+” можна пройти в Кабінеті національного скринінгу в амбулаторії Великоновосілківської громади. Він діє за адресою: місто Дніпро, вулиця Княгині Ольги, будинок 16, поверх 4, кабінет 410.

Фахівці амбулаторії супроводять пацієнтів на всіх етапах, нададуть необхідні роз’яснення та допоможуть із проходженням обстеження.

Записатися на медогляд можна за телефоном: +38(068)-612-42-48.

“Попри виклики воєнного часу, система охорони здоров’я громади продовжує розвиватися та впроваджувати нові державні ініціативи, щоб мешканці мали доступ до якісної первинної медичної допомоги”, — зауважили у Великоновосілківській селищній ВА.

Раніше ми розповідали, що в Україні оновили умови участі в програмі “Скринінг здоров’я 40+”.