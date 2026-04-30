Кабмін затвердив зміни до порядку реалізації програми “Скринінг здоров’я 40+”: тепер не потрібно буде чекати 30 днів після свого 40-річчя, аби взяти участь. Окрім цього, строки використання виділених на перевірку здоров’я коштів стали обмеженими. Оновлення набудуть чинності після завершення технічних доопрацювань застосунку та порталу “Дія”.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

До цього часу подати заявку на участь у програмі можна було лише після спливу 30 календарних днів з дня, коли йому виповнилось 40 років. Тепер чекати ці 30 днів не буде потрібно, стверджують у МОЗ.

“Після оновлення правил очікувати конкретної дати не потрібно буде: якщо людині вже є 40 або більше років, вона зможе подати заяву у зручний для себе час через застосунок Дія або ж оформити послугу в ЦНАПі”, — уточнили у відомстві.

Зміни також торкнулися строків використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник матиме два місяці на оплату послуги скринінгу в закладі, який бере участь у програмі. Невикористані кошти автоматично повертатимуться до державного бюджету.

Учасники, які вже отримали кошти підтримки раніше, зможуть скористатися ними протягом двох місяців з моменту набуття змін чинності — тобто до кінця червня 2026 року.

У МОЗ уточнили, що від початку дії програми скринінг пройшли понад 34 тисячі людей. Ще понад 340 тисяч подали заявки на участь. Загальна сума виплачених коштів перевищила 588 млн гривень.

Нагадаємо, програма "Скринінг здоров'я 40+" в Україні працює від початку 2026 року, вона передбачає виплату цільової допомоги на перевірку здоров'я українцям, які досягли 40 річного віку.