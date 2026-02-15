Ілюстративне фото: razomforukraine.org

В Україні розпочали прийом заявок на участь у міжнародній медичній місії Face to Face 2026. У березні до країни приїдуть американські реконструктивні хірурги обличчя, які допомагатимуть людям відновити зовнішність після травм, отриманих через війну.

Про це повідомляють у Міністерстві у справах ветеранів України.

Місію в Україні організовують уже вшосте організовують. Її мета — допомогти постраждалим від бойових дій повернути функціональність обличчя та впевненість у собі.

Подати заявку можуть військові та цивільні, які зазнали травм внаслідок війни. Для відібраних пацієнтів усі операції проводитимуть безкоштовно.

Подати заявку можуть пацієнти з такими травмами:

парез обличчя після травм лицевого нерва,

втрата кісткових структур обличчя,

травми повік або стінок очниці,

деформації тканин обличчя, зокрема потреба у пластиці носа або корекції рубців.

Щоб подати заявку, потрібно надіслати:

скановані копії медичних виписок,

фотографії обличчя,

результати КТ або МРТ-досліджень.

Після розгляду документів команда лікарів повідомить заявникам результати відбору.

Подати заявку та отримати додаткову інформацію можна за телефоном: (093)781-43-04.

Із поданням документів радять не зволікати.

