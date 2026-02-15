Зробити резюме статті: (ChatGPT)
В Україні розпочали прийом заявок на участь у міжнародній медичній місії Face to Face 2026. У березні до країни приїдуть американські реконструктивні хірурги обличчя, які допомагатимуть людям відновити зовнішність після травм, отриманих через війну.
Про це повідомляють у Міністерстві у справах ветеранів України.
Місію в Україні організовують уже вшосте організовують. Її мета — допомогти постраждалим від бойових дій повернути функціональність обличчя та впевненість у собі.
Подати заявку можуть військові та цивільні, які зазнали травм внаслідок війни. Для відібраних пацієнтів усі операції проводитимуть безкоштовно.
Подати заявку можуть пацієнти з такими травмами:
Щоб подати заявку, потрібно надіслати:
Після розгляду документів команда лікарів повідомить заявникам результати відбору.
Подати заявку та отримати додаткову інформацію можна за телефоном: (093)781-43-04.
Із поданням документів радять не зволікати.
