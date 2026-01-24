Лікування військового. Фото: Shutterstock

Захисники, у яких під час служби виникнуть проблеми зі здоров’ям, мають право на медичну допомогу. Якщо усні звернення до медиків чи командування не дають бажаних результатів, можна подати рапорт на лікування. Як його оформити — розповідаємо в матеріалі.

Чи можуть направити на лікування без рапорту

Якщо під час виконання службових обов’язків військовослужбовець отримав травму, захворів або ж у нього загострилося хронічне захворювання, він має право на отримання медичної допомоги. Про це йдеться в статті 11 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей”.

В офіційному документі вказано: “Турбота про збереження та зміцнення здоров’я військовослужбовців — обов’язок командирів (начальників)”.

Тож перш ніж писати рапорт, потрібно повідомити командира або медичного працівника взводу чи роти про погіршення стану здоровʼя в усній формі. І лише якщо вони відмовлять у направлені на лікування, треба подавати рапорт.

Варто враховувати, що рапорт на лікування не розглядатиметься, якщо не будуть прикріплені документи, які підтверджують стан здоров’я.

Рапорт на лікування: зразок

У рапорті на лікування треба вказати наступне:

“Командиру за безпосереднім підпорядкуванням

РАПОРТ

Прошу Вашого клопотання перед вищим командуванням надати мені (звання, ПІБ, посада) направлення на проходження лікування до медичного закладу (вказати медичний заклад).

Я, (ПІБ, звання, посада) вже неодноразово усно повідомляв про різке погіршення стану мого здоров’я, що унеможливлює подальше належне виконання обов’язків військової служби. Зокрема, у мене (детально вказати всі симптоми). Мій стан хвороби прогресує та загострюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” турбота про збереження та зміцнення здоров’я військовослужбовців — обов’язок командирів (начальників).

У зв’язку з вищевказаним, прошу забезпечити надання мені законної можливості отримати належне лікування, для чого направити мене до лікувального закладу для отримання медичної допомоги.

Додатки (тут за бажання потрібно вказати, які документи ви докладаєте на підтвердження вашої хвороби)

Посада, військове звання, ПІБ, дата та підпис”.

Відповіді на найпоширеніші запитання

Процедура подання рапорту на лікування викликає чимало запитань у військовослужбовців. Ми зібрали відповіді на найпоширеніші з них.

1. Чи можна подати рапорт на лікування онлайн у 2026 році?

Так. У 2026 році військовослужбовці можуть подати рапорт на лікування онлайн через мобільний застосунок “Армія+”. Завантажити його можна для пристроїв на Andriod та iOS.

Які документи потрібно додати до рапорту на лікування?

До рапорту додають медичні документи, що підтверджують стан здоров’я: довідку, виписку або медичний висновок. Кому потрібно подавати рапорт на лікування?

Рапорт подається безпосередньому командиру (начальнику) за підпорядкуванням. Чи можуть направити на лікування без рапорту?

Так. Якщо військовий отримав травму або має гостре погіршення стану здоров’я, командир або медик підрозділу може направити його на лікування без рапорту. Якщо цього не відбувається, потрібно подати рапорт у письмовій або електронній формі. Що робити, якщо командування ігнорує усні звернення щодо лікування?

У такому разі слід подати письмовий або електронний рапорт. Він є офіційною фіксацією звернення та підставою для його розгляду. Чи зберігається грошове забезпечення на час лікування?

Так. На період лікування за військовослужбовцем зберігається грошове забезпечення відповідно до чинного законодавства. Чи може рапорт на лікування вплинути на службу або контракт?

Ні. Подання рапорту на лікування є законним правом військовослужбовця і не може бути підставою для дисциплінарних стягнень чи негативних рішень щодо проходження служби.

