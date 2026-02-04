АМКУ просить Верховний суд скасувати рішення щодо монополії на ринку ритуальних послуг у Краматорську (деталі)

Краматорська міська рада. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Антимопольний комітет просить скасувати рішення апеляційного суду щодо монополії на ринку ритуальних послуг у Краматорську. Комітет також хоче залишити в силі рішення Господарського суду Харківської області. Той визнав, що розпорядження голови Краматорської ВА впливає на ринок ритуальних послуг в місті.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з ухвали в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Антимонопольний комітет просить Верховний суд скасувати рішення, яке ухвалив Східний апеляційний господарський суд у справі щодо монополії на ринку ритуальних послуг в Краматорську. Комітет вимагає залишити в силі рішення Господарського суду в Харківській області — там визнали, що розпорядженням голови Краматорської МВА порушує антимонопольне законодавство.

Розгляд касаційної скарги призначили на 31 березня 2026 року, а відбудеться воно у Києві.

Що передувало

У серпні 2024 року Антимонопольний комітет зобов’язав Краматорську МВА скасувати розпорядження “Про встановлення порядку огляду трупа працівниками закладів охорони здоров’я Краматорської територіальної громади”. Згідно з ним на території громади транспортувати тіла померлих з місця смерті до міської лікарні №3 може виключно СКП “Ритуальна служба”, яке належить міській адміністрації. За таких умов підприємство стає монополістом у сфері ритуальних послуг, вважають представники антимонопольного.

Краматорська міська ВА з цим не погодилася й вирішила оскаржити рішення комітету в судовому порядку. 5 грудня 2024 року Господарський суд Харківської області визнав його недійсним та вирішив стягнути з АМКУ 3028 гривень судового збору на користь Краматорської громади.

Суд мотивував своє рішення тим, що перевезення тіл для огляду чи судово-медичної експертизи не є ритуальною послугою, тому конкуренція в цій сфері не обмежується. Проте АМКУ таке рішення не влаштувало, тож 25 грудня 2024 року комітет подав апеляцію до Східного апеляційного господарського суду, яку до розгляду прийняли, проте не задовольнили.

У травні 2025-го Антимонопольний комітет подав касаційну скаргу до Верховного Суду. Вона стосується рішень судів першої інстанції, які відмовили у скасуванні розпорядження начальника Краматорської МВА. Документ регулює ринок ритуальних послуг у місті.

Наприкінці жовтня того ж року Господарський суд Харківської області визнав, що розпорядження Краматорської МВА про транспортування тіл померлих в морг тільки транспортом “Ритуальної служби” порушує антимонопольне законодавство.

