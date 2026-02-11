Аналітика заявили про окупацію Бондарного та просування в Никифорівці: в ОК “Схід” це спростовують

Бондарне та Никифорівка на мапі аналітиків. Фото: DeepState

Сили оборони контролюють села Никифорівка та Бондарне на Краматорському напрямку. За їхніми словами, інформація російської армії про захоплення населених пунктів не відповідає дійсності. Водночас аналітики наполягають, що Бондарне окуповане.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Схід”.

Там кажуть, що війська країни-агресорки намагаються просуватися вперед на Краматорському відтинку. Однак ефективна взаємодія розвідки та операторів ударних дронів не залишають загарбникам “жодного шансу”.

Оприлюднені повідомлення про начебто захоплення Бондарного росіянам, додають військові, не відповідають дійсності. Це селище та Никифорівка знаходяться під контролем Сил оборони України.

Водночас аналітики проєкту Deep State ввечері 10 лютого стверджували, що російські війська окупували Бондарне та просунулися в Никифорівці. Обидва селища належать до Соледарської територіальної громади.

Нагадаємо, українські військові поцілили по двох російських воєнних об’єктах на тимчасово окупованій частині Донецької області. Так, оборонцям вдалося вразити ремонтний підрозділ окупантів у Ялті та склад пально-мастильних матеріалів поблизу Федорівки.