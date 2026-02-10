Вибухи. Ілюстративне фото: з російських джерел

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Українські військові поцілили по двох російських воєнних об’єктах на тимчасово окупованій частині Донецької області. Так, оборонцям вдалося вразити ремонтний підрозділ окупантів у Ялті та склад пально-мастильних матеріалів поблизу Федорівки.

Про це розповіли в Генштабі ЗСУ.

За їхніми даними, в ніч на 10 лютого українські військові уразили два обʼєкти на тимчасово окупованій частині Донецької області. Так, в районі Ялти поцілили у російських ремонтний підрозділ, а в районі Федорівки — польовий склад пально-мастильних матеріалів.

Втрати військ країни-агресорки та масштаби завданих збитків уточнюють.

“Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора”, — написали у відомстві.

Нагадаємо, російські війська утримують трасу з Дружківки до Костянтинівки під постійним вогнем дронів. Мета окупантів — перерізати логістику Сил оборони із тилу регіону. Нині українські захисники проводять ротації там пішки та щодня полюють на БпЛА.