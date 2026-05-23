Покровськ та Мирноград на мапі DeepState станом на 23 травня 2026 року

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Співзасновник DeepState Роман Погорілий заявив про повну окупацію Покровська та Мирнограда на Донеччині. Водночас українські військові запевняють, що Сили оборони продовжують утримувати позиції у Покровську.

Про ситуацію у Покровську та Мирнограді співзасновник аналітичного проєкту DeepState Роман Погорілий розповів в інтервʼю Radio NV.

“Покровськ, Мирноград окуповані… Ворог активно заводить туди свої сили. Ворог активно нарощує свою піхоту у великій кількості там. А це велике місто, там їх навіть вибивати важко: техніку, артилерію, яка вже давно стоїть, зокрема, на південних околицях що Мирнограда, що Покровська, яка працює далі по лінії бойового зіткнення. Відбувається активізація пілотів, які повністю контролюють всю логістику, там повністю контролюють небо”, — заявив Погорілий.

Водночас старший офіцер відділу комунікацій 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Сергій Лефтер спростував інформацію про повну окупацію Покровська. У коментарі “Громадському” він повідомив, що оборонна операція міста триває, а українські військові залишаються на окремих позиціях на північних околицях.

Присутність українських військових у Покровську також підтвердив один з офіцерів 25 окремої повітрянодесантної бригади. Він заявив, що українські підрозділи продовжують працювати на позиціях у місті.

“Реально позиції є, реально люди є. Ми їх бачимо, ми їх годуємо, ми бачимо, як вони вибігають і забирають свої посилки або десь відпрацьовують по противнику. Також передають інформацію про те, що чують, що бачать і відповідно до цього ми можемо завдавати вогневого ураження”, — зазначив він у розмові з “Громадським”.

У зведенні Генштабу ЗСУ про ситуацію на різних ділянках фронту за 22 травня йдеться, що українські захисники продовжують відбивати штурмові дії росіян у районі Покровська. Мирноград у зведеннях не фігурує вже кілька днів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) тим часом повідомляють, що російські війська продовжують наступальні дії на Покровському напрямку, однак підтверджених значних просувань не фіксують. За даними ISW, українські сили також завдають ударів по районах зосередження російських військ поблизу Покровська.

