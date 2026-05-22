Наслідки російської атаки на центр Краматорська, 5 травня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

У порівняно віддалених від лінії фронту Краматорську та Слов’янську на Донеччині за останні 2-3 місяці зросла кількість охочих евакуюватися, стверджує керівник гуманітарної місії “Проліска” в Донецькій області Євген Ткачов. У цих містах від початку року погіршилась безпекова ситуація через наближення фронту, зокрема на частині вулиць Слов’янська триває примусова евакуація дітей.

Про збільшення кількості охочих евакуюватися журналістам Вільного Радіо розповів Євген Ткачов.

“… що стосується Слов’янська, Краматорська, навіть якщо порівнювати не за останні пів року, а за 2-3 місяці, то в 5-6 разів збільшилась кількість бажаючих виїхати.

Зараз щоденно “Проліска” евакуює спеціальним медичним транспортом багато людей. Це щоденно від 5 до 12 людей. Потім ще ми мікроавтобусами вивозимо, це десь від 50-ти до 80-ти людей. І плюс кілька родин з майном. Навіть з тим, що було взимку, це величезне збільшення кількості”, — заявив Євген Ткачов.

Додатково він зазначив, що у Дружківці охочих евакуюватися нині менше, адже ті, хто хотіли швидко залишити місто, вже змогли виїхати. Подекуди мешканців прифронтових населених пунктів Донеччини більше спонукає евакуюватися не відчуття небезпеки, а відсутність побутових зручностей, вважає керівник місії.

“І тепер, поки героїчні комунальники намагаються відновлювати все, поки там періодично буває світло, вода, то люди будуть зволікати, не зважаючи на обстріли. Тому я часто кажу, що, на жаль, більше до евакуації спонукає людей не часті обстріли, не дрони, а саме зникнення електрики, газу, води”, — сказав Євген Ткачов.

