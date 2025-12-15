Андрій Безсонний пішов з посади заступника голови Краматорська

Підтримайте Вільне Радіо
Заступник мера з житлово-комунального господарства Краматорська Андрій Безсонний більше не обійматиме свою посаду. На ній він пропрацював п’ять років.
Про це експосадовець повідомив на своїй сторінці у Facebook.
“Сьогодні завершився період моєї роботи на посаді заступника міського голови. Це був цікавий етап життя”, — пише Безсонний.
Безсонний обіймав посаду заступника мера з житлово-комунального господарства Краматорська з 2020-го. За словами експосадовця, він продовжить працювати на одному із місцевих підприємств.
Як пише видання Kramatorsk Post з посиланням на відповідь пресслужби Краматорської МВА, вакансії на посаду заступника міського голови не буде. Обовʼязки розподілять між іншими замами.
Заступником мера Андрій Безсонний уперше став у листопаді 2011 року після того, як рік (з 2010 року) він був депутатом від “Партії регіонів”.
У 2011-2014 роках був заступником міського голови Геннадія Костюкова. Відповідав за житлово-комунальне господарство.
У 2014 році під час окупації міста відмовився від посади. Безсонного поновили на посаді за рішенням суду у 2015 році.
На виборах 2015 Безсонний обрався від партії “Наш край” і у міській раді очолював фракцію цієї партії.
На останніх місцевих виборах (жовтень 2020) обраний депутатом від партії “Команда Максима Єфімова “Наш Краматорськ”.
У команді мера Олександра Гончаренка ексзаступник також відповідав за житлово-комунальне господарство.
