Андрій Безсонний пішов з посади заступника голови Краматорська

Андрій Безсонний. Фото: Краматорська МВА

Заступник мера з житлово-комунального господарства Краматорська Андрій Безсонний більше не обійматиме свою посаду. На ній він пропрацював п’ять років.

Про це експосадовець повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні завершився період моєї роботи на посаді заступника міського голови. Це був цікавий етап життя”, — пише Безсонний.

Безсонний обіймав посаду заступника мера з житлово-комунального господарства Краматорська з 2020-го. За словами експосадовця, він продовжить працювати на одному із місцевих підприємств.

Як пише видання Kramatorsk Post з посиланням на відповідь пресслужби Краматорської МВА, вакансії на посаду заступника міського голови не буде. Обовʼязки розподілять між іншими замами.

Що відомо по заступника мера Краматорська Андрія Безсонного

Заступником мера Андрій Безсонний уперше став у листопаді 2011 року після того, як рік (з 2010 року) він був депутатом від “Партії регіонів”.

У 2011-2014 роках був заступником міського голови Геннадія Костюкова. Відповідав за житлово-комунальне господарство.

У 2014 році під час окупації міста відмовився від посади. Безсонного поновили на посаді за рішенням суду у 2015 році.

На виборах 2015 Безсонний обрався від партії “Наш край” і у міській раді очолював фракцію цієї партії.

На останніх місцевих виборах (жовтень 2020) обраний депутатом від партії “Команда Максима Єфімова “Наш Краматорськ”.

У команді мера Олександра Гончаренка ексзаступник також відповідав за житлово-комунальне господарство.

Нагадаємо, Артем Сабаєв, який був депутатом Бахмутської міської ради 7-го скликання, вирішив достроково скласти повноваження. Чинними у раді залишаються 14 народних обранців.