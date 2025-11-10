Підтримати
Депутат Бахмутської міськради Артем Сабаєв достроково склав повноваження (деталі)

Богдан Комаровський
Артем Сабаєв, який був депутатом Бахмутської міської ради 7-го скликання, вирішив достроково скласти повноваження. Чинними у раді залишаються 14 народних обранців. 

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження голови Бахмутської МВА. 

За документом, Артем Сабаєв подав заяву про складення депутатських повноважень ще 6 листопада 2025-го. Він був народним обранцем 7-го скликання — балотувався від партії “Слуга народу”. 

На листопад 2025-го у Бахмутській міській раді залишаються чинними 14 депутатів:

  1. Бабенко Олександр Володимирович;
  2. Благовісний Сергій Володимирович;
  3. Гапєєв Роман Анатолійович;
  4. Йорохов Зосим Зосимович;
  5. Капля Вадим Вікторович;
  6. Карпець Оксана Петрівна;
  7. Кравченко Роман Юрійович;
  8. Кузнецов Ігор Миколайович;
  9. Пакеж Володимир Володимирович;
  10. Пойда Олександр Сергійович;
  11. Світенко Роман Олегович;
  12. Слєсарєв Валерій Валерійович;
  13. Сторьєв Олександр Володимирович;
  14. Шараєвська Ольга Віталіївна.

Якби зараз довелося проводити засідання міськради, цієї кількості обранців не вистачило б для ухвалення рішень, оскільки в раді немає кворуму. Однак на час воєнного стану депутатський корпус не працює — усі його функції виконує начальник військової адміністрації Олексій Рева.

Нагадаємо, у вересні 2025-го бахмутський депутат та колишній “регіонал” Владислав Лук’янов також достроково склав свої повноваження. У квітні 2024-го його затримали при спробі виїхати з України. Нині у Лук’янова підозра за виправдовування збройної агресії Росії та співпрацю з окупантами.

А у лютому цього ж року вирішила достроково скласти повноваження Наталя Скляренко (до одруження Дроздова), яка була депутаткою Бахмутської міської ради 7-го скликання та раніше очолювала міське управління освіти. 

