Депутат Бахмутської міськради Артем Сабаєв. Фото: з особистої сторінки

Артем Сабаєв, який був депутатом Бахмутської міської ради 7-го скликання, вирішив достроково скласти повноваження. Чинними у раді залишаються 14 народних обранців.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження голови Бахмутської МВА.

За документом, Артем Сабаєв подав заяву про складення депутатських повноважень ще 6 листопада 2025-го. Він був народним обранцем 7-го скликання — балотувався від партії “Слуга народу”.

На листопад 2025-го у Бахмутській міській раді залишаються чинними 14 депутатів:

Бабенко Олександр Володимирович; Благовісний Сергій Володимирович; Гапєєв Роман Анатолійович; Йорохов Зосим Зосимович; Капля Вадим Вікторович; Карпець Оксана Петрівна; Кравченко Роман Юрійович; Кузнецов Ігор Миколайович; Пакеж Володимир Володимирович; Пойда Олександр Сергійович; Світенко Роман Олегович; Слєсарєв Валерій Валерійович; Сторьєв Олександр Володимирович; Шараєвська Ольга Віталіївна.

Якби зараз довелося проводити засідання міськради, цієї кількості обранців не вистачило б для ухвалення рішень, оскільки в раді немає кворуму. Однак на час воєнного стану депутатський корпус не працює — усі його функції виконує начальник військової адміністрації Олексій Рева.

Нагадаємо, у вересні 2025-го бахмутський депутат та колишній “регіонал” Владислав Лук’янов також достроково склав свої повноваження. У квітні 2024-го його затримали при спробі виїхати з України. Нині у Лук’янова підозра за виправдовування збройної агресії Росії та співпрацю з окупантами.

А у лютому цього ж року вирішила достроково скласти повноваження Наталя Скляренко (до одруження Дроздова), яка була депутаткою Бахмутської міської ради 7-го скликання та раніше очолювала міське управління освіти.