Андріївку та Костянтинопіль Великоновосілківської громади визнали окупованими

Андріївка та Костянтинопіль на мапі DeepState

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В Україні набув чинності оновлений перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або які є тимчасово окупованими Росією. Частина змін у документі стосується Донецької області: ще два населені пункти Великоновосілківської громади визнали тимчасово окупованими.

Про це йдеться у наказі Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України від 15 вересня 2026 року № 1984, що набрав чинності 16 жовтня 2026 року.

Відповідного статусу набули села Андріївка та Костянтинопіль. Згідно з переліком, вони під російським контролем від 9 липня 2026 року.

Таким чином, із 29 населених пунктів Великоновосілківської громади тимчасово окупованими вже є 25, серед них і адмінцентр — Велика Новосілка. Чотири села залишаються зоною активних бойових дій: Новоукраїнка, Олексіївка, Багатир та Зелений Кут.

Статус населеного пункту у переліку, зокрема, впливає на можливість отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”: на територіях активних бойових дій можна проводити дистанційне обстеження житла, а на окупованих — ні.

Нагадаємо, від початку жовтня 2026-го до середини місяця за межі Донецької області виїхали близько 4,3 тисячі людей. Найбільше покидали Словʼянську та Краматорську громади, на які віднедавна окупанти посилили свої удари. Журналісти Вільного Радіо розповідали, скільки цивільних загалом залишається в регіоні.