Більш як 4,3 тисячі людей виїхали з Донецької області від початку жовтня

Евакуація з Краматорської громади, жовтень 2026-го. Ілюстративне фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Від початку жовтня 2026-го за межі Донецької області виїхали близько 4,3 тисячі людей. Найбільше покидали Словʼянську та Краматорську громади, на які віднедавна окупанти посилили свої удари. Скільки цивільних загалом залишається в регіоні — читайте далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із брифінгу начальника відділу оперативно-чергової служби ДонОВА Дмитра Петліна.

За його даними, з літа 2022 року загальна кількість людей, які виїхали за межі Донецької області, сягнула 1 мільйона 461 тисячі людей, з яких понад 216,5 тисячі — діти. За останні тижні — з 1 по 14 жовтня — з підконтрольної частини регіону евакуювали 4 340 цивільних. Найбільше люди покидають:

Краматорська громада — понад 2,1 тисячі людей;

Словʼянська громада — близько 700 людей;

Олександрівська громада — 400 людей;

Новодонецька громада — 200 людей.

Разом із тим посадовці зʼясовують кількість цивільних, які могли залишатися в “сірій зоні”, зокрема Костянтинівській громаді. Там змогли встановити щонайменше 280 жителів.

Нині на підконтрольній уряду України частині Донецької області загалом залишаються близько 71,3 тисячі людей, з яких 3 069 — діти. У зоні активних бойових дій мешкають приблизно 60 тисяч цивільних, серед них не менш як 2 293 неповнолітніх.

“Евакуаційні заходи тривають. Ситуація, скажімо так, не дуже поліпшується, тому закликаємо жителів області виїздити”, — резюмував Дмитро Петлін.

Нагадаємо, раніше волонтери казали, що посилення російських ударів та погіршення безпекової ситуації не вплину за темпи евакуації з Краматорська. Мовляв, містяни звикли до життя під постійними атаками, частина людей — продовжують відмовлятися виїздити. Місцева влада хоче прискорити евакуацію дітей.