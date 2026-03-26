Антидроновий батальйон поліції Донеччини. Фото: ГУНП Донецької області

За п’ять місяців роботи підрозділ поліції особливого призначення на Донеччині уразив понад 4 000 дронів різних типів. Правоохоронці захищають від російських ударів цивільну інфраструктуру в зоні бойових дій.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ Національної поліції в Донецькій області.

Батальйон діє в структурі Головного управління Національної поліції в Донецькій області. Серед ключових завдань підрозділу — прикриття ремонтних бригад під час відновлювальних робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Повітряні цілі бійці знищують або стрілецьким вогнем, або засобами радіоелектронної боротьби, уточнюють у поліції.

“Ми знешкоджуємо дрони як на радіокеруванні, так і на оптоволокні. Є збиті “ланцети”, “гербери”, “герані”, FPV тощо. Загалом уражено 4096 ворожих безпілотників”, — каже командир антидронового батальйону Артем Щусь.

До складу підрозділу входять співробітники поліції Донеччини та патрульної поліції. Перед заступленням на бойове чергування правоохоронці проходять додаткову підготовку: відпрацьовують стрільбу з помпових рушниць та автоматичної зброї, а також роботу з системами РЕБ та тактичною медициною.

Реакцію та влучність тренують на VR-тренажері в наближених до реальних умовах, кажуть у поліції.

Нагадаємо, у п’ятницю, 27 лютого, на Донеччині презентували окремий антидроновий батальйон поліції особливого призначення. Його завданням є захист цивільної інфраструктури, логістики та “доріг життя”, якими евакуюють людей.