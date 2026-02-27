Бійці поліцейського ангидридового підрозділу. Фото: ДонОВА

У п’ятницю, 27 лютого, на Донеччині презентували окремий антидроновий батальйон поліції особливого призначення. Його завданням є захист цивільної інфраструктури, логістики та “доріг життя”, якими евакуюють людей.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Підрозділ працює у регіоні вже кілька місяців, уточнюють у ДонОВА. За цей час йому вдалося ліквідувати 3100 повітряних цілей, що дозволило уникнути руйнувань інфраструктури та жертв серед людей.

“Сьогодні разом із керівництвом Поліції Донеччини взяв участь в урочистостях з нагоди створення батальйону. Бійцям вручили бойовий прапор і шеврони. Найкращих спецпризначенців відзначили нагрудними знаками “Знак Пошани” та відзнаками “Голови Ради оборони Донецької області. Ворог постійно змінює тактику, і ми зобов’язані відповідати”, — заявив начальник ДонОВА Вадим Філашкін.

Він зазначив, що згаданий батальйон — це “приклад того, як поліція адаптується до нових викликів і посилює захист Донеччини”.

Нагадаємо, відсьогодні, 27 лютого 2026 року, для всіх населених пунктів Миколаївської громади, крім сіл Карпівка й Селезнівка, діятиме “довга” комендантська година. Вона триватиме з 15:00 до 11:00.