Відсьогодні, 27 лютого 2026 року, для всіх населених пунктів Миколаївської громади, крім сіл Карпівка й Селезнівка, діятиме “довга” комендантська година. Вона триватиме з 15:00 до 11:00.

Про це стало відомо з протоколу місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, який журналістам Вільного Радіо надав очільник Миколаївської МВА Володимир Проскунін.

Згідно з документом, з 27 лютого 2026 року комендантська година й спеціальний режим світломаскування з 15:00 до 11:00 діятиме в місті Миколаївка, селищах Донецьке й Райгородок, а також селах Васютинське, Малинівка, Никонорівка, Оріхуватка, Першомарʼївка, Пискунівка, Рай-Олександрівка, Стародубівка, Тихонівка і Юрківка.

Таке рішення ухвалили відповідно до наказу голови Донецької ОВА. Зробили це, аби зберегти життя та здоровʼя цивільного населення у наближених до лінії бойового зіткнення населених пунктах громади.

Нагадаємо, востаннє в Донецькій ОВА повідомляли про розширення зони “довгої” комендантської години 2 жовтня 2025 року. Тоді її, зокрема, запровадили для Малинівки й Тихонорівки Миколаївської громади.