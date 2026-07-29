Вирок суду. Ілюстративне фото: Depositphotos

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Дніпровський апеляційний суд посилив покарання уродженцю селища Новотроїцьке Волноваського району. Раніше його засудили за роботу в незаконному органі влади на тимчасово окупованій частині Донеччини. Якщо суд першої інстанції призначив йому пʼять років увʼязнення, то після перегляду справи строк збільшили до семи років.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я фігуранта справи оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

За що засудили уродженця Новотроїцького

За матеріалами справи, у серпні 2023 року Андрій А. перебував в окупованій Волновасі та добровільно зареєструвався кандидатом до незаконної “Волноваської муніципальної ради” від російської партії “Єдина Росія”.

У вересні того ж року після проведених окупантами псевдовиборів його оголосили “депутатом”. Надалі чоловік брав участь у засіданнях незаконного органу влади.

Суд першої інстанції заочно визнав його винним у колабораційній діяльності. У липні 2025 року чоловікові призначили п’ять років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Також Андрію А. на десять років заборонили обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими функціями в органах влади, установах та підприємствах.

Прокуратура вважала вирок надто м’яким

Прокурор оскаржив рішення та просив збільшити строк ув’язнення до десяти років, а заборону обіймати відповідні посади — до 15 років.

На думку обвинувачення, суд першої інстанції призначив мінімальне покарання без достатнього обґрунтування та не врахував повною мірою тяжкість злочину. Прокурор також звернув увагу, що з березня 2024 року засуджений перебуває у розшуку та переховується від слідства, суду й виконання вироку.

Яке покарання призначила апеляція

Апеляційний суд погодився, що п’ять років ув’язнення — занадто м’яке покарання.

Судді зазначили, що попередня інстанція недостатньо врахувала тяжкість злочину та його суспільну небезпеку. Пом’якшувальних обставин у справі не встановили, натомість обтяжувальною обставиною визнали вчинення злочину під час воєнного стану.

Водночас суд не погодився призначити максимальний строк, якого вимагала прокуратура, вважаючи десять років ув’язнення надто суворим покаранням у цій справі.

Зрештою вирок у частині покарання скасували. Уродженцю Новотроїцького призначили:

сім років позбавлення волі;

конфіскацію всього належного йому майна;

заборону протягом 12 років обіймати посади, пов’язані з організаційними та господарськими функціями.

Строк ув’язнення рахуватимуть із моменту затримання засудженого. Вирок набрав законної сили одразу після проголошення, 23 липня, однак його ще можна оскаржити у Верховному Суді протягом трьох місяців.

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