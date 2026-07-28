Таксиста з Краматорська підозрюють у передачі даних про ЗСУ родичу в Росії: що відомо

Фігурант справи поряд із представником прокуратури. Фото: Донецька облпрокуратура

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На Донеччині повідомили про підозру 48-річному мешканцю Краматорська, який нібито упродовж березня 2026 року передавав племіннику до Росії інформацію про розташування підрозділів Збройних Сил України та об’єктів критичної інфраструктури міста.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік працював таксистом і листувався з родичем, який виїхав з України до Росії на початку повномасштабного вторгнення. У цьому листуванні підозрюваний неодноразово підтримував державу-агресора та, зокрема, вітав співрозмовника з російськими святами.

Слідчі кажуть, що чоловік інформував родича про розташування особового складу Сил оборони та логістичні маршрути ЗСУ у Краматорську та загалом у Краматорському районі. Крім того, він уточнював розташування мостів та автомобільних шляхів.

“У липні 2026 року протиправну діяльність чоловіка викрито та припинено. Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання виявлено та вилучено, ймовірно, бойову гранату Ф-1. Її направлено на експертизу”, — уточнили в Донецькій облпрокуратурі.

Прокурор просив суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і суд це задовольнив. Чоловіка підозрюють за частиною другою статті 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних Сил України. Максимальне можливе покарання — вісім років в’язниці.

Нагадаємо, cуд у Дніпрі визнав винним у державній зраді уродженця Маріуполя, який після звільнення з окупованої колонії уклав контракт із російською армією та воював на Покровському напрямку. До повномасштабного вторгнення вже мав судимості за крадіжки та зберігання наркотиків, а до російського війська пішов, аби не повернутися до в’язниці через нове правопорушення.