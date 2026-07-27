Вирок суду у справі. Ілюстративне фото: Pixabay

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Суд у Дніпрі визнав винним у державній зраді уродженця Маріуполя, який після звільнення з окупованої колонії уклав контракт із російською армією та воював на Покровському напрямку. До повномасштабного вторгнення вже мав судимості за крадіжки та зберігання наркотиків, а до російського війська пішов, аби не повернутися до в’язниці через нове правопорушення.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я фігуранта справи оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

За матеріалами справи, фігуранта Артема Т. окупаційна влада звільнила з колонії у 2024 році. Опинившись на волі, він скоїв ще один злочин на тимчасово окупованій території — і, як зазначено у вироку, звернувся до російського військкомату, аби уникнути нового покарання.

20 квітня 2025 року чоловік підписав річний контракт із російською армією та отримав звання рядового. Спочатку його зарахували старшим стрільцем у 98-й полк, далі — перевели на посаду розвідника окремої розвідроти 4-ї мотострілецької бригади, а влітку — у ремонтну роту, де він готував автотранспорт до штурмів.

Наприкінці серпня 2025-го його призначили стрільцем 6-ї роти того ж з’єднання й перекинули у Покровський район Донецької області. З 23 серпня по 3 вересня він безпосередньо брав участь у боях проти Сил оборони України.

3 вересня 2025-го під час штурму позицій біля села Золотий Колодязь Шахівської громади чоловіка захопили в полон українські військові.

На суді Артем Т. повністю визнав провину і пояснив, що підписав контракт, аби уникнути відповідальності за черговий злочин, тепер вже скоєний на окупованій території. Суд врахував як пом’якшувальну обставину щире каяття та сприяння слідству. Водночас як обтяжчуючу обставину врахували вчинення злочину під час воєнного стану.

Фігуранта справи визнали винним за двома статтями: за держзраду в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ) засудили до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна, а за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 ККУ) — 12 років тюрми з позбавленням права обіймати деякі посади та займатися деякою діяльністю протягом 10 років.

Суворіше покарання поглинуло менш суворе, тому фінальне рішення суду — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати деякі посади й займатися деякою діяльністю терміном на 10 років. Артем Т. перебуває в таборі для військовополонених, однак цей час не зарахують до строку покарання, оскільки йому не обирали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Протягом 30 днів після отримання копії вироку фігурант справи може подати апеляцію. Якщо цього не станеться, вирок набуде законної сили.

Нагадаємо, напередодні Приморський районний суд Одеси визнав старшого матроса морської охорони з Маріуполя Кирила С. винним у державній зраді. Суд встановив, що протягом перших тижнів повномасштабного вторгнення фігурант справи брав участь в обороні рідного міста від російських загарбників, однак пішов зі служби й не повернувся. Згодом виявилось, що Кирило С. доєднався до створеного росіянами батальйону імені Богдана Хмельницького, який, за даними медіа, сформували з українських полонених.