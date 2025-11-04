Архівні документи. Ілюстративне фото: Державний архів Донецької області

У жовтні 2025-го влада Костянтинівки вивезла бюро технічної інвентаризації до більш безпечного регіону. Тепер його архіви зберігаються у Вінниці. Отримати довідку про право власності можна через електронну або ж паперову форми. Як звернутися — читайте далі.

Про евакуацію повідомили у Костянтинівській МВА.

Там кажуть, що евакуйоване бюро наразі проводить підготовчі роботи, аби відновити повноцінну діяльність. На новому місці вони розташовані за адресою: м. Вінниця, вул. Театральна, буд. 14, каб. 302 (номер кабінету ще може змінитися).

“Просимо з розумінням поставитися до можливих тимчасових затримок у наданні відповідей на запити, заяви та звернення, що пов’язано з процесом налагодження роботи підприємства, упорядкуванням архіву та організацією діяльності на новій локації”, — пишуть в адміністрації.

У архіві можна безоплатно отримати довідку про право власності на нерухомість, яку зареєстрували до 1 січня 2013-го. Для цього потрібно надіслати документи за онлайн-формою.

Також це можна зробити у паперовому вигляді — видрукувати форму за цим посиланням та заповнити її (приклад можна знайти тут), а після відправити через поштового оператора:

Нова пошта: Відділення № 3 м. Вінниця, вул. Соборності, 89 — КП “КОСТЯНТИНІВСЬКЕ БТІ”, код ЄДРПОУ 03336580, телефон: + 38 (093) 363-72-42;

Укрпошта: Відділення № 21028, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7 — КП “КОСТЯНТИНІВСЬКЕ БТІ”, код ЄДРПОУ 03336580, телефон: + 38 (093) 363-72-42.

За вказаним у реквізитах для відправки документів номером також можна звертатися по допомогу. Вони приймають дзвінки з 11:00 до 15:00 — в робочі дні з понеділка по п’ятницю.

Нагадаємо, родини захисників і захисниць із Костянтинівської громади, які загинули внаслідок повномасштабної війни, можуть податися на допомогу від громади. Необхідно надіслати перелік документів до 1 грудня 2025 року, щоб отримати 5 тисяч гривень на кожного члена родини.