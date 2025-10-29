Підтримайте Вільне Радіо
Родини захисників і захисниць із Костянтинівської громади, які загинули внаслідок повномасштабної війни, можуть податися на допомогу від громади. Необхідно надіслати перелік документів до 1 грудня 2025 року, щоб отримати 5 тисяч гривень на кожного члена родини. Розповідаємо, які документи потрібні та куди їх відправляти.
Про можливість повідомляє Костянтинівська міська військова адміністрація.
Щоб податися на допомогу, необхідно написати заяву за зразком (тільки замінивши всі дані на Костянтинівку). До заяви слід додати такі документи:
Відправляти документи можна на електрону пошту: [email protected]. Їх прийматимуть до 1 грудня 2025 року.
Із запитаннями щодо допомоги пропонують звертатися за телефонами: (050) 586-24-49 та (099) 273-67-82.
Нагадаємо, до 1 грудня 2025 року родини загиблих захисників і захисниць зі Світлодарської громади також можуть подати заяву на одноразову грошову допомогу. Щоб отримати кошти, потрібно написати заяву та зібрати перелік із восьми документів.