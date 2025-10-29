Родини загиблих військових з Костянтинівської громади можуть отримати по 5 тисяч гривень. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Родини захисників і захисниць із Костянтинівської громади, які загинули внаслідок повномасштабної війни, можуть податися на допомогу від громади. Необхідно надіслати перелік документів до 1 грудня 2025 року, щоб отримати 5 тисяч гривень на кожного члена родини. Розповідаємо, які документи потрібні та куди їх відправляти.

Про можливість повідомляє Костянтинівська міська військова адміністрація.

Щоб податися на допомогу, необхідно написати заяву за зразком (тільки замінивши всі дані на Костянтинівку). До заяви слід додати такі документи:

копію паспорта (сторінки з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату народження та місце реєстрації);

копію посвідчення загиблого захисника чи захисниці або витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

копію довідки внутрішньо переміщеної особи заявника та членів родини;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копії документів, що підтверджують родинні зв’язки із загиблим захисником чи захисницею України (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження або рішення суду про встановлення факту родинних відносин);

копію документів, що підтверджують встановлення опіки над малолітніми дітьми або недієздатними родичами;

копію свідоцтва про смерть загиблого захисника чи захисниці;

довідку з реквізитами рахунку, відкритого в банку.

Відправляти документи можна на електрону пошту: [email protected]. Їх прийматимуть до 1 грудня 2025 року.

Із запитаннями щодо допомоги пропонують звертатися за телефонами: (050) 586-24-49 та (099) 273-67-82.

Нагадаємо, до 1 грудня 2025 року родини загиблих захисників і захисниць зі Світлодарської громади також можуть подати заяву на одноразову грошову допомогу. Щоб отримати кошти, потрібно написати заяву та зібрати перелік із восьми документів.