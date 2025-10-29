Підтримайте Вільне Радіо
До 1 грудня 2025 року родини загиблих захисників і захисниць зі Світлодарської громади можуть подати заяву на одноразову грошову допомогу. Щоб отримати кошти, потрібно написати заяву та зібрати перелік із восьми документів. Розповідаємо, які саме документи потрібні й куди їх надсилати.
Про можливість повідомляє Світлодарська міська військово-цивільна адміністрація.
Щоб податися на допомогу, необхідно написати заяву за зразком. До заяви слід додати такі документи:
Якщо документи надсилатимуть поштою, на всіх копіях потрібно поставити підпис, вказати ім’я, прізвище заявника та дату засвідчення копії.
Одноразову допомогу може отримати кожен член родини, якщо подасть зазначені документи.
Куди саме подавати заяву з документами, у пресслужбі МВА не уточнили. Проте це можна зробити за електронною адресою адміністрації: [email protected].
Заяви прийматимуть до 1 грудня 2025 року.
Суму допомоги не уточнюють. Із запитаннями пропонують звертатися за телефоном: (095) 128-85-53.
Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що за час повномасштабного вторгнення та окупації Світлодарської громади з місцевої адміністрації звільнили 27 працівників. Ще з 48 призупинили трудові договори на період воєнного стану.
Також ми розповідали, що у Світлодарській міській військовій адміністрації та підпорядкованих їй установах залишились працювати 23 людини зі 101. Четверо з них оформлені на половину ставки, тож повну заробітну плату отримує 21 людина.
Повний аналіз діяльності громади в евакуації читайте тут.