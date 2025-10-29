Сім’ям загиблих військових зі Світлодарської громади пропонують податися на грошову допомогу. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

До 1 грудня 2025 року родини загиблих захисників і захисниць зі Світлодарської громади можуть подати заяву на одноразову грошову допомогу. Щоб отримати кошти, потрібно написати заяву та зібрати перелік із восьми документів. Розповідаємо, які саме документи потрібні й куди їх надсилати.

Про можливість повідомляє Світлодарська міська військово-цивільна адміністрація.

Щоб податися на допомогу, необхідно написати заяву за зразком. До заяви слід додати такі документи:

копію паспорта (сторінки з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату народження та місце реєстрації);

копію посвідчення загиблого захисника чи захисниці або витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

копію довідки внутрішньо переміщеної особи заявника та членів родини;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копії документів, що підтверджують родинні зв’язки із загиблим захисником чи захисницею України (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження або рішення суду про встановлення факту родинних відносин);

копію документів, що підтверджують встановлення опіки над малолітніми дітьми або недієздатними родичами;

копію свідоцтва про смерть загиблого захисника чи захисниці;

довідку з реквізитами рахунку, відкритого в банку.

Якщо документи надсилатимуть поштою, на всіх копіях потрібно поставити підпис, вказати ім’я, прізвище заявника та дату засвідчення копії.

Одноразову допомогу може отримати кожен член родини, якщо подасть зазначені документи.

Куди саме подавати заяву з документами, у пресслужбі МВА не уточнили. Проте це можна зробити за електронною адресою адміністрації: [email protected].

Заяви прийматимуть до 1 грудня 2025 року.

Суму допомоги не уточнюють. Із запитаннями пропонують звертатися за телефоном: (095) 128-85-53.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що за час повномасштабного вторгнення та окупації Світлодарської громади з місцевої адміністрації звільнили 27 працівників. Ще з 48 призупинили трудові договори на період воєнного стану.

Також ми розповідали, що у Світлодарській міській військовій адміністрації та підпорядкованих їй установах залишились працювати 23 людини зі 101. Четверо з них оформлені на половину ставки, тож повну заробітну плату отримує 21 людина.

Повний аналіз діяльності громади в евакуації читайте тут.