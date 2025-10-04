У Світлодарській ВА залишилося 23 працівники з понад сотні: які в них зарплати

Скільки працівників залишилось у структурах Світлодарської міської ВА та які вони отримують зарплати. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Станом на вересень 2025 року у Світлодарській міській військовій адміністрації та підпорядкованих їй установах працюють 23 людини зі 101. Четверо з них оформлені на половину ставки, тож повну заробітну плату отримує 21 людина. Розповідаємо, скільки коштує бюджету оплата праці посадовців ВА в евакуації у 2025 році.

Про поточну ситуацію з кадрами у Світлодарській міській військовій адміністрації журналістам Вільного Радіо повідомили у відповідь на інформаційний запит.

Станом на кінець вересня 2025 року Світлодарська МВА та підпорядковані їй установи мають такий штат:

11 працівників — у самій Світлодарській міській військовій адміністрації;

четверо працівників (один із них на половину ставки) — у відділі освіти;

два працівники (один із них на половину ставки) — у службі у справах дітей;

два працівники — у відділі з питань культури, молоді та спорту;

два працівники (один із них на половину ставки) — в управлінні житлово-комунального господарства;

два працівники (один із них на половину ставки) — у фінансовому управлінні.

Робота посадовців в евакуації протягом 2025 року коштує місцевому бюджету 13,9 мільйона гривень. Ці витрати розподіляються на зарплати так:

7,9 млн грн — на 11 працівників Світлодарської МВА (або у середньому по 726 тис. грн на людину за рік чи по 60,5 тис. грн на місяць кожному);

1,3 млн грн на двох працівників фінансового управління (по 696 тис. грн на рік або 58 тис. грн на місяць кожному);

1,3 млн грн на двох працівників управління житлово-комунального господарства (по 656 тис. грн на рік або 54,6 тис. грн на місяць кожному);

1,8 млн грн на чотирьох працівників відділу освіти (по 454 тис. грн на рік або 37,8 тис. грн на місяць кожному);

617 тис. грн на двох працівників служби у справах дітей (по 308 тис. грн на рік або 25,7 тис. грн на місяць кожному);

794 тисячі грн на двох працівників відділу з питань культури, молоді та спорту (по 308 тис. грн на рік або 25,7 тис. грн на місяць кожному).

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що за час повномасштабного вторгнення та окупації Світлодарської громади з місцевої адміністрації звільнили 27 працівників. Ще з 48 призупинили трудові договори на період воєнного стану. Двоє взяли неоплачувану відпустку, одного відправили у простій. Ще про трьох нічого не відомо.