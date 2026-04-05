У Костянтинівці 4 квітня окупанти вбили одного цивільного, ще одного поранили. Ще одна людина дістала поранення у Добропіллі. Найактивніше окупанти атакують на Покровському та Костянтинівському напрямках.
Про наслідки обстрілів протягом 4 квітня розповіли в пресслужбі поліції Донеччини.
Протягом 4 квітня поліція зафіксувала 1 581 удар російської армії по лінії фронту та житловому сектору:
У Костянтинівці внаслідок атаки FPV-дрона загинула людина, ще одна отримала поранення. Пошкоджено цивільний автомобіль.
Одного цивільного травмовано в Добропіллі.
У Краматорську під час атаки безпілотників зруйновано приватну оселю й торговий центр.
У Слов’янську FPV-дрон росіян пошкодив цивільне авто.
У Дружківці — дронами пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки.
На Олександрівку окупанти спрямували БпЛА “Молнія-2” — руйнувань зазнали 3 оселі.
Загалом протягом доби росіяни на Донеччині зруйнували та пошкодили 11 цивільних об’єктів, з них 6 житлових будинків.
Як повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін, також відомо про пошкодження у Дружківці двох адмінбудівель.
Найгарячіше поблизу Костянтинівки і Покровська: яка ситуація на різних напрямках фронту в Донецькій області
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, найбільше на Донеччині росіяни атакують на Костянтинівському і Покровському напрямках.
Протягом 4 квітня ситуація на фронті була такою:
На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 29 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки, Довгої Балки та Софіївки.
На Покровському напрямку українські військові зупинили 26 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Мирноград, Новомиколаївка та у бік Нового Донбасу.
На Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у районах Рай-Олександрівки, Платонівки та Ямполя.
На Олександрівському напрямку росіяни дев’ять разів атакували в районах населених пунктів Олександроград, Січневе та Вербове.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили одну спробу загарбників просунутися в напрямку Лиману.
На Краматорському напрямку минулої доби окупанти атак не проводили.
Нагадаємо, 3 квітня 2026 року на Донеччині загинули шестеро цивільних, ще десятеро дістали поранення. Найбільших атак зазнав Краматорськ.