Наслідки обстрілів в Донецькій області 4 квітня 2026 року, фото: Поліція Донеччини

У Костянтинівці 4 квітня окупанти вбили одного цивільного, ще одного поранили. Ще одна людина дістала поранення у Добропіллі. Найактивніше окупанти атакують на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Про наслідки обстрілів протягом 4 квітня розповіли в пресслужбі поліції Донеччини.

Протягом 4 квітня поліція зафіксувала 1 581 удар російської армії по лінії фронту та житловому сектору:

У Костянтинівці внаслідок атаки FPV-дрона загинула людина, ще одна отримала поранення. Пошкоджено цивільний автомобіль.

Одного цивільного травмовано в Добропіллі.

У Краматорську під час атаки безпілотників зруйновано приватну оселю й торговий центр.

У Слов’янську FPV-дрон росіян пошкодив цивільне авто.

У Дружківці — дронами пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки.

На Олександрівку окупанти спрямували БпЛА “Молнія-2” — руйнувань зазнали 3 оселі.

Загалом протягом доби росіяни на Донеччині зруйнували та пошкодили 11 цивільних об’єктів, з них 6 житлових будинків.

Як повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін, також відомо про пошкодження у Дружківці двох адмінбудівель.

Наслідки обстрілів в Донецькій області 4 квітня 2026 року, інфографіка: Вільне Радіо

Найгарячіше поблизу Костянтинівки і Покровська: яка ситуація на різних напрямках фронту в Донецькій області

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, найбільше на Донеччині росіяни атакують на Костянтинівському і Покровському напрямках.

Протягом 4 квітня ситуація на фронті була такою:

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 29 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки, Довгої Балки та Софіївки.

На Покровському напрямку українські військові зупинили 26 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Мирноград, Новомиколаївка та у бік Нового Донбасу.

На Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у районах Рай-Олександрівки, Платонівки та Ямполя.

На Олександрівському напрямку росіяни дев’ять разів атакували в районах населених пунктів Олександроград, Січневе та Вербове.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили одну спробу загарбників просунутися в напрямку Лиману.

На Краматорському напрямку минулої доби окупанти атак не проводили.

Нагадаємо, 3 квітня 2026 року на Донеччині загинули шестеро цивільних, ще десятеро дістали поранення. Найбільших атак зазнав Краматорськ.