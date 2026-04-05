Атаки на Костянтинівському та Покровському напрямках та загиблий цивільний: як минуло на Донеччині 4 квітня (зведення)

Ганна Назарова
У Костянтинівці 4 квітня окупанти вбили одного цивільного, ще одного поранили. Ще одна людина дістала поранення у Добропіллі. Найактивніше окупанти атакують на Покровському та Костянтинівському напрямках.

 

Про наслідки обстрілів протягом 4 квітня розповіли в пресслужбі поліції Донеччини.

Протягом 4 квітня поліція зафіксувала 1 581 удар російської армії  по лінії фронту та житловому сектору:

  • У Костянтинівці внаслідок атаки FPV-дрона загинула людина, ще одна отримала поранення. Пошкоджено цивільний автомобіль.
  • Одного цивільного травмовано в Добропіллі.
  • У Краматорську під час атаки безпілотників зруйновано приватну оселю й торговий центр.
  • У Слов’янську FPV-дрон росіян  пошкодив цивільне авто.
  • У Дружківці —  дронами пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки.
  • На Олександрівку окупанти спрямували БпЛА “Молнія-2” — руйнувань зазнали 3 оселі.

Загалом протягом доби росіяни на Донеччині зруйнували та пошкодили  11 цивільних об’єктів, з них 6 житлових будинків.

Як повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін,  також відомо про  пошкодження у Дружківці двох адмінбудівель.

 

Наслідки обстрілів в Донецькій області 4 квітня 2026 року, інфографіка: Вільне Радіо
Найгарячіше поблизу Костянтинівки і Покровська: яка ситуація на різних напрямках фронту в Донецькій області

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, найбільше на Донеччині росіяни атакують на Костянтинівському і Покровському напрямках. 

Протягом 4 квітня ситуація на фронті була такою:

  • На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 29 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки, Довгої Балки та Софіївки.
  • На Покровському напрямку українські військові зупинили 26 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Мирноград, Новомиколаївка та у бік Нового Донбасу.
  • На Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у районах Рай-Олександрівки, Платонівки та Ямполя.
  • На Олександрівському напрямку росіяни дев’ять разів атакували в районах населених пунктів Олександроград, Січневе та Вербове.
  • На Лиманському напрямку Сили оборони відбили одну спробу загарбників просунутися в напрямку Лиману.
  • На Краматорському напрямку минулої доби окупанти атак не проводили.

Нагадаємо, 3 квітня 2026 року на Донеччині загинули шестеро цивільних, ще десятеро дістали поранення.  Найбільших атак зазнав Краматорськ.

