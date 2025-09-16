Кошти з Програми розвитку Авдіївки перерозподіляють на оборону області. Ілюстративне фото: Depositphotos

На старті 2025 року до Програми розвитку Авдіївської громади заклали майже 48 млн грн. Основні витрати планували спрямувати на соціальний захист та комунальну сферу. Та наприкінці липня громада ухвалила зміни: фінансування зросло втричі, але понад 45 млн грн тепер піде до обласного бюджету.

Журналісти Вільного Радіо проаналізували Програму економічного і соціального розвитку Авдіївської громади та зміни, які відбулися.

За пів року фінансування Програми зросло втричі до понад 134 млн грн, але значну частину нових коштів громада спрямовує не на локальні проєкти, а до обласного рівня. На безпекові та аварійно-рятувальні потреби Донеччини з бюджету громади передали 45,8 мільйона гривень.

Ці кошти використають на заходи, визначені обласним рівнем: йдеться про безпеку, реагування на надзвичайні ситуації та інші невідкладні потреби в умовах воєнного стану.

Для довідки: Програми розвитку — це документи, які громади ухвалюють щороку для планування свого розвитку. Вони визначають пріоритети — від соцзахисту до ЖКГ чи освіти. Розробляють та реалізують такі програми органи місцевого самоврядування. Для них прописані рекомендації. Програми можуть бути розраховані на рік або кілька років. На їх виконання виділяють гроші з місцевих бюджетів, а іноді долучають і кошти держави, бізнесу чи донорів.

Що планували у Програмі на старті

Найбільше планували витратити на соціальний захист — понад 18 млн грн, переважно коштом державної субвенції. Ще близько 8,5 млн грн заклали на житлово-комунальне господарство з бюджету громади. Освіта мала отримати понад 1 млн грн, охорона здоров’я — близько 834 тис. грн, спорт — 1,3 млн грн, а на захист від надзвичайних ситуацій передбачалося 2,09 млн грн. Інші напрями, як-от підтримка сімей і молоді, розвиток ринку праці, культура чи довкілля, отримали від кількох тисяч гривень до півтора мільйона кожний.

Проте після зростання фінансування у розпорядженнях очільника Авдіївської МВА не розкрили детальних змін по галузях.

Нагадаємо, у Слов’янську значна частина Програми економічного і соціального розвитку на 2025 рік залишається під грифом “конфіденційна інформація”. Відкриті дані ж свідчать: кошти йдуть переважно на соціальні потреби й відновлення.