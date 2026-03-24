ЦНАП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

З квітня мешканці Авдіївської громади можуть знову оформити реєстрацію місця проживання через ЦНАП громади, адже послугу відновлюють після перерви. Прийом здійснюють у Кам’янському на Дніпропетровщині, попередній запис — обов’язковий.

Про це повідомили у пресслужбі Авдіївської міської військової адміністрації.

Так, ЦНАП Авдіївської міської ради від квітня надаватиме ще чотири види послуг:

реєстрація місця проживання;

реєстрація місця проживання дитини до 14 років;

зняття з реєстрації місця проживання;

зняття з реєстрації місця проживання дитини до 14 років.

Послуги можна отримати як після особистого звернення, так через законного представника чи довіреної особи.

Прийом проводять здійснюється у приміщенні авдіївського ХАБу “ВПОраємось” у Кам’янському — за адресою: вул. Оборонців, 15, Дніпропетровська область. Там працює віддалене робоче місце адміністратора ЦНАП.

Відвідати можна виключно за попереднім записом, запис доступний за номерами гарячої лінії:

+38 (050) 503 74 36

+38 (063) 636 82 60

“Нагадуємо, що електронний Реєстр територіальної громади ДМС знаходиться в стані формування, тому можливі деякі розбіжності, які можна виправити. Адміністратори ЦНАП допоможуть Вам у вирішенні проблемних питань. Звертайтесь, ми допоможемо”, — повідомили в Авдіївській МВА.

