З квітня мешканці Авдіївської громади можуть знову оформити реєстрацію місця проживання через ЦНАП громади, адже послугу відновлюють після перерви. Прийом здійснюють у Кам’янському на Дніпропетровщині, попередній запис — обов’язковий.
Про це повідомили у пресслужбі Авдіївської міської військової адміністрації.
Так, ЦНАП Авдіївської міської ради від квітня надаватиме ще чотири види послуг:
Послуги можна отримати як після особистого звернення, так через законного представника чи довіреної особи.
Прийом проводять здійснюється у приміщенні авдіївського ХАБу “ВПОраємось” у Кам’янському — за адресою: вул. Оборонців, 15, Дніпропетровська область. Там працює віддалене робоче місце адміністратора ЦНАП.
Відвідати можна виключно за попереднім записом, запис доступний за номерами гарячої лінії:
“Нагадуємо, що електронний Реєстр територіальної громади ДМС знаходиться в стані формування, тому можливі деякі розбіжності, які можна виправити. Адміністратори ЦНАП допоможуть Вам у вирішенні проблемних питань. Звертайтесь, ми допоможемо”, — повідомили в Авдіївській МВА.
Нагадаємо, в Авдіївці затвердили програму підтримки ветеранів, чинних військових і родин загиблих із загальним бюджетом більше ніж 5 мільйонів гривень. Гроші спрямують на виплати, лікування, реабілітацію та соціальні послуги.