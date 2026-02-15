Ілюстративне фото: Вільне Радіо

В Авдіївці затвердили програму підтримки ветеранів, чинних військових і родин загиблих із загальним бюджетом більше ніж 5 мільйонів гривень. Гроші спрямують на виплати, лікування, реабілітацію та соціальні послуги.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Авдіївської міської військової адміністрації №42 від 12 лютого 2026 року.

Програму розробили для учасників бойових дій, людей з інвалідністю через війну, учасників війни, членів родин загиблих військових, а також для чинних захисників та їхніх близьких. Підтримку можуть отримати ті, хто був зареєстрований або жив у Авдіївській громаді, зокрема й ВПО.

Для довідки: 16 лютого 2024 року в командуванні оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” підтвердили відступ ЗСУ з позиції “Зеніт” під Авдіївкою. Відтоді місто офіційно перебуває під російською окупацією й залишається окупованим до сьогодні.

На виконання програми громада планує спрямувати 5 мільйонів 745 тисяч 600 гривень. Частину витрат профінансують із місцевого бюджету, частину — з обласного та державного, а також з інших джерел.

У програмі зосередилися на практичній допомозі ветеранам і їхнім родинам. Соціальні служби й надалі працюватимуть із людьми, які опинилися у складних життєвих обставинах: консультуватимуть, допомагатимуть оформлювати документи та супроводжуватимуть під час звернень до різних установ. Через Центр надання адміністративних послуг ветерани та родичі загиблих зможуть подавати заяви й оформлювати пільги та статуси.

Окремо військова адміністрація запроваджує посаду фахівця із супроводу ветеранів і демобілізованих. Цей спеціаліст допомагатиме координувати звернення й знаходити потрібні послуги, а також підтримуватиме під час повернення до цивільного життя.

Медичний напрям охоплює обстеження, лікування та реабілітацію. Лікарі проводитимуть огляди із залученням профільних спеціалістів і за потреби направлятимуть пацієнтів до спеціалізованих закладів. На забезпечення окремих ветеранів ліками, які не входять до безкоштовного переліку, з обласного бюджету передбачили 75 тисяч гривень. Психологічну допомогу планують надати орієнтовно для 250 людей.

Паралельно в громаді розвиватимуть культурні та спортивні ініціативи. Для ветеранів і їхніх родин запланували щонайменше чотири культурно-мистецькі заходи та чотири події з фізкультурно-спортивної реабілітації.

Ветерани також зможуть звернутися до служби зайнятості по профорієнтаційні консультації, професійне навчання, ваучери на здобуття нової спеціальності, допомогу з працевлаштуванням або гранти на започаткування власної справи.

Окремий блок програми передбачає наступні виплати:

для 27 важкопоранених військовослужбовців заклали 1,3 мільйона гривень допомоги;

чотирьом звільненим із полону військовим передбачили одноразові виплати на загальну суму 200 тисяч гривень;

до Дня захисників і захисниць України 204 ветерани отримають матеріальну підтримку на загальну суму близько 2 мільйонів гривень:

ще 1 мільйон гривень спрямують на допомогу з іпотечним кредитуванням житла для п’яти ветеранів.

Родинам загиблих захисників надаватимуть кошти на поховання та встановлення пам’ятників. На матеріальну допомогу з обласного бюджету передбачили 150 тисяч гривень для трьох людей. Ще 5 тисяч спрямують на облаштування місць поховання.

Також у програмі прописали підтримку для дітей ветеранів і загиблих захисників. Вони зможуть безкоштовно харчуватися в закладах освіти після відновлення офлайн-навчання та пройти оздоровлення й відпочинок коштом громади. Однак окремого фінансування на ці заходи не закладали.

Нагадаємо, центр надання адміністративних послуг Авдіївської міськради через війну та окупацію громади нині працює з обмеженими повноваженнями в релокації. Громадян приймають у Кам’янському на Дніпропетровщині за попереднім записом.