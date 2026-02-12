ЦНАП . Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Центр надання адміністративних послуг Авдіївської міськради через війну та окупацію громади нині працює з обмеженими повноваженнями в релокації. Громадян приймають у Кам’янському на Дніпропетровщині за попереднім записом. Ділимось актуальними контактними даними установи та її адресою.

Про це повідомили у пресслужбі Авдіївської міської ради.

Нині громадянам адміністративні послуги надають дистанційно та офлайн через віддалене робоче місце адміністратора ЦНАП в приміщенні Авдіївського хабу для переселенців “ВПОраємось м. Кам’янське”.

Хаб працює за адресою: Дніпропетровська область, м.Кам’янське, вулиця Оборонців, будинок 15.

Прийом громадян з безпекових міркувань проводять тільки за попереднім записом. Вийти на контакт із ЦНАПом можна за допомогою:

гарячої лінії +380505037436 (працює з 8:00 до 17:00 у будні дні, перерва з 12:00 до 12:48)

електронної пошти [email protected]

Нагадаємо, напередодні Соледарська міська ВА оновила перелік адмінпослуг, які можна отримати у ЦНАПах громади: тепер там можна зареєструвати місце проживання, зокрема дитини віком до 14 років, а також пройти реєстрацію на програму “Скринінг 40+”. Журналісти Вільного Радіо розповіли, де знайти соледарські Центри надання адміністративних послуг та яку допомогу там можна отримати.