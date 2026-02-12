Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Центр надання адміністративних послуг Авдіївської міськради через війну та окупацію громади нині працює з обмеженими повноваженнями в релокації. Громадян приймають у Кам’янському на Дніпропетровщині за попереднім записом. Ділимось актуальними контактними даними установи та її адресою.
Про це повідомили у пресслужбі Авдіївської міської ради.
Хаб працює за адресою: Дніпропетровська область, м.Кам’янське, вулиця Оборонців, будинок 15.
Прийом громадян з безпекових міркувань проводять тільки за попереднім записом. Вийти на контакт із ЦНАПом можна за допомогою:
Нагадаємо, напередодні Соледарська міська ВА оновила перелік адмінпослуг, які можна отримати у ЦНАПах громади: тепер там можна зареєструвати місце проживання, зокрема дитини віком до 14 років, а також пройти реєстрацію на програму “Скринінг 40+”. Журналісти Вільного Радіо розповіли, де знайти соледарські Центри надання адміністративних послуг та яку допомогу там можна отримати.