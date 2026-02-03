ЦНАП . Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Соледарська міська ВА оновила перелік адмінпослуг, які можна отримати у ЦНАПах громади: тепер там можна зареєструвати місце проживання, зокрема дитини віком до 14 років, а також пройти реєстрацію на програму “Скринінг 40+”. Розповідаємо, де знайти соледарські Центри надання адміністративних послуг та яку допомогу там можна отримати.

Оновлений перелік послуг та актуальні адреси опублікували у пресслужбі Соледарської міської військової адміністрації. Повний перелік послуг ЦНАПів доступний у відповідному розпорядженні на сайті військової адміністрації.

Зареєструватися на скринінг, нагадаємо, у ЦНАПах можуть люди, які хочуть пройти безкоштовний скринінг за державною програмою, однак не користуються застосунком “Дія”.

Станом на початок лютого 2026 року відвідати можна два ЦНАПи Соледарської громади, вони розташовані у Києві та Дніпрі:

м. Київ , вул. Бориславська, 72/3. Дні прийому — вівторок, середа та п’ятниця. Графік роботи — 08:00–17:00 з понеділка по четвер та 08:00–15:45 у п’ятницю. Номер телефону для запису — +38 (098) 670‑50‑01 .

м. Дніпро , проспект Героїв, 30Д. Дні прийому — понеділок, середа та четвер. Графік роботи — 08:00–17:00 з понеділка по четвер та 08:00–15:45 у п’ятницю (такий самий, як у Києві). Номер телефону для запису — +38 (096) 164‑22‑57 .

У Соледарській міській ВА закликали відвідувачів записуватись на візит завчасно телефоном, а також приносити з собою одразу всі необхідні документи для отримання послуги.

Які послуги надають у ЦНАПах Соледарської громади від 30 січня 2026 року: повний перелік

подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України;

отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

зняття із реєстрації місця проживання;

видача витягу з реєстру територіальної громади;

реєстрація місця проживання;

реєстрація місця проживання дитини до 14 років;

отримання державної грошової підтримки для проходження скринінгу здоров’я людьми віком від 40 років;

встановлення статусу учасника бойових дій, видача посвідчення людям, які у період до 23 лютого 2018 р. включно у складі добровольчих формувань брали безпосередню участь в антитерористичній операції;

позбавлення статусу учасника бойових дій за заявою такої людини;

призначення одноразової грошової допомоги у разі інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройного конфлікту;

призначення одноразової грошової допомоги членам сім’ї, батькам та утриманцям волонтера, загиблого (померлого) внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги;

призначення одноразової грошової допомоги членам сім’ї, батькам та утриманцям волонтера, загиблого (померлого) внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройного конфлікту;

призначення одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, зазначеним у пунктах 11–16 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

встановлення факту отримання особами поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухонебезпечних предметів, на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

надання відомостей з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

надання статусу учасника бойових дій та видача посвідчення іноземцям та особам без громадянства, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та видача посвідчення іноземцям та особам без громадянства, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

позбавлення статусу учасника бойових дій та статусу особи з інвалідністю внаслідок війни іноземців та осіб без громадянства, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

встановлення статусу учасника бойових дій, видача посвідчення особам, які з 24 лютого по 25 березня 2022 р. відповідно до Закону України “Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України” або у складі добровольчих формувань брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

призначення одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

заміна посвідчення учасника бойових дій, виданого Мінветеранів, на нове через його непридатність, втрату або зміну персональних даних.

Нагадаємо, Соледарська міська ВА оновила Програму економічного та соціального розвитку громади на 2026 рік, доповнивши її одним новим завданням: тепер із місцевого бюджету виділять 3,5 мільйони гривень, аби допомогти військовим придбати дрони.