Соледарська міська ВА оновила перелік адмінпослуг, які можна отримати у ЦНАПах громади: тепер там можна зареєструвати місце проживання, зокрема дитини віком до 14 років, а також пройти реєстрацію на програму “Скринінг 40+”. Розповідаємо, де знайти соледарські Центри надання адміністративних послуг та яку допомогу там можна отримати.
Оновлений перелік послуг та актуальні адреси опублікували у пресслужбі Соледарської міської військової адміністрації. Повний перелік послуг ЦНАПів доступний у відповідному розпорядженні на сайті військової адміністрації.
Зареєструватися на скринінг, нагадаємо, у ЦНАПах можуть люди, які хочуть пройти безкоштовний скринінг за державною програмою, однак не користуються застосунком “Дія”.
Станом на початок лютого 2026 року відвідати можна два ЦНАПи Соледарської громади, вони розташовані у Києві та Дніпрі:
м. Київ, вул. Бориславська, 72/3. Дні прийому — вівторок, середа та п’ятниця. Графік роботи — 08:00–17:00 з понеділка по четвер та 08:00–15:45 у п’ятницю. Номер телефону для запису — +38 (098) 670‑50‑01.
м. Дніпро, проспект Героїв, 30Д. Дні прийому — понеділок, середа та четвер. Графік роботи — 08:00–17:00 з понеділка по четвер та 08:00–15:45 у п’ятницю (такий самий, як у Києві). Номер телефону для запису — +38 (096) 164‑22‑57.
У Соледарській міській ВА закликали відвідувачів записуватись на візит завчасно телефоном, а також приносити з собою одразу всі необхідні документи для отримання послуги.
Які послуги надають у ЦНАПах Соледарської громади від 30 січня 2026 року: повний перелік
подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України;
отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період;
зняття із реєстрації місця проживання;
видача витягу з реєстру територіальної громади;
реєстрація місця проживання;
реєстрація місця проживання дитини до 14 років;
отримання державної грошової підтримки для проходження скринінгу здоров’я людьми віком від 40 років;
встановлення статусу учасника бойових дій, видача посвідчення людям, які у період до 23 лютого 2018 р. включно у складі добровольчих формувань брали безпосередню участь в антитерористичній операції;
позбавлення статусу учасника бойових дій за заявою такої людини;
призначення одноразової грошової допомоги у разі інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройного конфлікту;
призначення одноразової грошової допомоги членам сім’ї, батькам та утриманцям волонтера, загиблого (померлого) внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги;
призначення одноразової грошової допомоги членам сім’ї, батькам та утриманцям волонтера, загиблого (померлого) внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройного конфлікту;
призначення одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, зазначеним у пунктах 11–16 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
встановлення факту отримання особами поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухонебезпечних предметів, на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;
надання відомостей з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
надання статусу учасника бойових дій та видача посвідчення іноземцям та особам без громадянства, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та видача посвідчення іноземцям та особам без громадянства, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
позбавлення статусу учасника бойових дій та статусу особи з інвалідністю внаслідок війни іноземців та осіб без громадянства, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;
встановлення статусу учасника бойових дій, видача посвідчення особам, які з 24 лютого по 25 березня 2022 р. відповідно до Закону України “Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України” або у складі добровольчих формувань брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;
призначення одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
заміна посвідчення учасника бойових дій, виданого Мінветеранів, на нове через його непридатність, втрату або зміну персональних даних.