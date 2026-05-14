Авіація ЗСУ знищила два пункти накопичення росіян у Покровській агломерації

Момент ураження місця накопичення росіян у Покровській агломерації. Фото: з відео 7 корпусу ДШВ

Сили оборони України завдали серії авіаударів по місцях зосередження російських військ у Покровській агломерації. Їм вдалося знищити позиції, звідки окупанти запускали дрони та вели аеророзвідку.

Про це повідомили у 7 корпусі ДШВ.

Там розповіли, що Авіація Сил оборони у взаємодії з підрозділами корпусу атакувала скупчення російських сил у Покровській агломерації. Внаслідок ударів загинули та зазнали поранень близько 30 окупантів.

Зокрема, у самому Покровську українські військові ліквідували два пункти накопичення особового складу. Росіяни використовували їх для запуску ударних дронів “Молнія” та ведення аеророзвідки. Ще одне ураження — у Рівному, де захисники знищили місце розміщення підрозділу 51-ї загальновійськової армії РФ.

У Силах оборони запевнили, що оборонна операція Покровської агломерації триває. Загарбники намагаються перетворити відтинок на повноцінний логістичний вузол — перекидають резерви, а також додаткові сили та засоби.

“Йдеться, зокрема, про особовий склад, важку броньовану та легку автомобільну техніку, артилерію. Також окупант використовує цивільну забудову та бетонні укриття по всьому місту не лише для розміщення особового складу, а й як позиції для бойової роботи — запуску БпЛА та ведення аеророзвідки”, — додали у корпусі.

