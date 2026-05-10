Російські військові поблизу Покровська кілька днів поспіль пересуваються з білою тканиною з червоними хрестами поверх спорядження.
Про це повідомили у 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
За даними українських військових, окупанти одягають білу тканину з червоними хрестами поверх захисного спорядження під час пересування. Такі дії зафіксували на відео бійці 32 окремої бригади в лісосмузі поблизу Покровська.
“У смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ противник декілька днів поспіль використовує біле полотно з червоними хрестами”, — йдеться у повідомленні корпусу.
Військові підкреслили, що росіяни використовують міжнародно визнану символіку у бойових цілях
Емблема Червоного Хреста є міжнародно визнаним захисним символом. Відповідно до Женевських конвенцій, її використання у бойових цілях є воєнним злочином. Вона означає захист медичного персоналу, поранених та медичних установ і не може застосовуватися для введення противника в оману або прикриття військових операцій. Використання символіки Червоного Хреста у бойових цілях є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.
“Сили оборони моніторять дії ворога. У разі активних дій знищуватимуть противника”, — заявили військові.
