Скриншот з відео: 7 корпус швидкого реагування ДШВ

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Військові фіксують присутність 90 танкової дивізії РФ у Покровську та спроби окупантів прорватися в бік Родинського через Мирноград. Водночас у Гришиному тривають стрілецькі бої — лише з початку травня підрозділи 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ліквідували та поранили 329 російських військових.

Про це повідомили у 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За словами військових, зараз Покровськ російські війська використовують для накопичення особового складу та техніки перед подальшими штурмами — у місті зафіксували присутність 90 танкової дивізії РФ. Частину артилерії Сили оборони вже уразили безпосередньо в місті.

У Мирнограді окупанти облаштовують пункти управління та намагаються використати місто як плацдарм для прориву у напрямку Родинського. Лише з початку травня бійці 38 окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного уразили тут 11 одиниць артилерійської техніки.

Гришине наразі залишається однією з головних цілей російських військ на цьому напрямку. Тут діють підрозділи кількох бригад РФ: частина піхоти намагалася просунутися в самому селищі, інші групи рухалися відкритою місцевістю в бік Василівки. У відповідь Сили оборони застосовували артилерію, авіацію, FPV-дрони та стрілецьку зброю.

Днями у південній частині Гришиного українські бійці ліквідували двох російських штурмовиків у ближньому бою.

“Спочатку противник наблизився до укриття, де перебували наші воїни. Після короткого контакту українські бійці ліквідували одного ворожого піхотинця. Інший росіянин помилково вирішив, що йому вдалося протиснути оборону українців, і почав наближатися. Але отримав “чергу” у відповідь”, — йдеться у повідомленні 7 корпусу.

Нагадаємо, попри оголошене припинення вогню окупанти не зменшили інтенсивності штурмових дій на Олександрівському напрямку, що на кордоні між Дніпропетровською та Донецькою областями.