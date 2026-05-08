Росіяни продовжують інтенсивні штурми на Олександрівському напрямку, — Зеленський

Президент нагородив військових на Донеччині, скриншот Telegram/Zelenskiy / Official

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Попри оголошене припинення вогню окупанти не зменшили інтенсивності штурмових дій на Олександрівському напрямку, що на кордоні між Дніпропетровською та Донецькою областями.

Про це йдеться у Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського.

8 травня президент відвідав Донеччину, де зустрівся з військовими 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького та 67-ї окремої механізованої бригади. Він відзначив військовослужбовців орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та “За мужність” ІІ–ІІІ ступенів.



А також обговорив питання оборони на Олександрівському напрямку.

“Заслухав доповідь Головнокомандувача Олександра Сирського про ситуацію на передовій. Попри оголошене припинення вогню ворог не зменшив інтенсивності штурмових дій. Також була детальна доповідь командира бригади щодо оперативної обстановки в смузі оборони 31-ї ОМБр. Обговорили з командирами батальйонів і рот актуальні питання: особливості служби іноземців у бригаді, розвиток НРК та підтримку напряму інновацій”, — написав Зеленський.

Нагадаємо, Росія порушила оголошене нею перемир’я з 8 травня: за ніч в Україні зафіксували понад 140 обстрілів.