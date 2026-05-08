Військовослужбовець мобільного підрозділу ППО.

Попри оголошене Москвою тимчасове припинення вогню на честь святкування “Дня перемоги”, російські війська продовжили атакувати українські позиції впродовж ночі проти 8 травня. Президент України Володимир Зеленський стверджує, що жодної “реальної” спроби дотриматися режиму тиші з боку Росії не було.

Про це глава держави повідомив у своїх соціальних мережах.

Так, станом на 7:00 8 травня українські військові зафіксували понад 140 обстрілів по фронтових позиціях. Окупанти здійснили 10 штурмових дій, найбільше — на Слов’янському напрямку. Додатково росіяни завдали понад 850 ударів БпЛА, зокрема FPV-дронами й “Ланцетами”.

“Усе це чітко свідчить про те, що з російського боку навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було. Як і за підсумками минулої доби, за підсумками сьогоднішньої Україна діятиме дзеркально”, — наголосив президент Зеленський.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що у ніч на 8 травня (від 18:00 минулої доби) Україну атакували 67 ударними дронами та БпЛА-імітаторами. Попередньо, станом на 08:00 Силам оборони вдалося збити або знешкодити 56 дронів.

Що передувало

Від весни 2025 року Росія неодноразово в односторонньому порядку оголошувала короткострокові режими припинення вогню, зокрема присвячуючи їх до святкування Великодня та “Дня перемоги”. Останнє таке перемир’я відбулося 11-12 квітня 2026 року й протривало менш як дві доби, українські військові фіксували порушення режиму тиші.

29 квітня пропагандистське агентство ТАСС писало, що очільник Кремля Володимир Путін під час розмови із лідером США Дональдом Трампом повідомив про готовність РФ до перемир’я з Україною на “День перемоги”. Американський президент начебто підтримав цю пропозицію.

Наступної доби прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що згода Києва не перемир’я нібито не потрібна.

“Для оголошення Росією перемир’я до Дня Перемоги не потрібна реакція Києва, це рішення Путіна і воно буде реалізоване”, — так передали слова Дмитра Пєскова російські медіа 30 квітня.

Тим часом президент України Володимир Зеленський доручив дипломатам зв’язатися зі США, щоб з’ясувати деталі російської пропозиції — однак, станом на 4 травня, він казав, що його так і поінформували про деталі “перемир’я”.

“Це війна Росії проти України. Якщо домовляються Америка і Росія, важливо, щоб наша сторона знала, про що вони говорять. Далі, припинення вогню на один день, а перед цим вбивати наших людей — це нечесно”, — коментував Зеленський.

Згодом він заявив, що Київ розпочинає припинення вогню з опівночі 5–6 травня та діятиме дзеркально, відповідаючи на російські атаки. Це оголошення стало відповіддю на російське перемир’я, яке країна-агресорка оголосила на період 8-9 травня також в односторонньому порядку.

6 травня російські військові порушили ініційований Україною режим припинення вогню, який тривав від опівночі 6 травня: країна-агресорка запустила вночі 108 дронів та три ракети, влучання фіксують, зокрема, у Харкові та Запоріжжі.

Ввечері 7 травня в Міноборони Росії заявили, що припинить бойові дії з 8 до 10 травня у зв’язку з “перемир’ям” із нагоди “Дня перемоги”. Якщо ж Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, там погрожували “адекватною відповіддю”.