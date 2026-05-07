Росія змінила дати свого одностороннього “перемир’я” — з 8 по 10 травня

Українські військові. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

У Міноборони Росії заявили, що припинить бойові дії з 8 до 10 травня у зв’язку з “перемир’ям” із нагоди “Дня перемоги”. Якщо ж Україна завдасть ударів по регіонах або на лінії зіткнення, там погрожують “адекватною відповіддю”.

Цю заяву цитує російське пропагандистське агентство ТАСС.

Там кажуть, що на час “перемир’я” припинять удари по місцях дислокації української армії та об’єктах в тилу з 8 по 10 травня. Між цими днями країна-агресорка відзначатиме “День Перемоги” — радянського свята, пов’язаний з перемогою у Другій світовій війні. Міноборони закликає Україну дотримуватися цих односторонніх домовленостей.

У разі відновлення ударів на лінії зіткнення та по населених пунктах Росії окупанти, мовляв, “дадуть адекватну відповідь”. Крім того, у російському міністерстві знову повторили свою погрозу завдати масованого удару по центру Києва, якщо Україна атакує парад у Москві 9 травня.

Що передувало

Від весни 2025 року Росія неодноразово в односторонньому порядку оголошувала короткострокові режими припинення вогню, зокрема присвячуючи їх до святкування Великодня та “Дня перемоги”. Останнє таке перемир’я відбулося 11-12 квітня 2026 року й протривало менш як дві доби, українські військові фіксували порушення режиму тиші.

29 квітня пропагандистське агентство ТАСС писало, що очільник Кремля Володимир Путін під час розмови із лідером США Дональдом Трампом повідомив про готовність РФ до перемир’я з Україною на “День перемоги”. Американський президент начебто підтримав цю пропозицію.

Наступної доби прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що згода Києва не перемир’я нібито не потрібна.

“Для оголошення Росією перемир’я до Дня Перемоги не потрібна реакція Києва, це рішення Путіна і воно буде реалізоване”, — так передали слова Дмитра Пєскова російські медіа 30 квітня.

Тим часом президент України Володимир Зеленський доручив дипломатам зв’язатися зі США, щоб з’ясувати деталі російської пропозиції — однак, станом на 4 травня, він казав, що його так і поінформували про деталі “перемир’я”.

“Це війна Росії проти України. Якщо домовляються Америка і Росія, важливо, щоб наша сторона знала, про що вони говорять. Далі, припинення вогню на один день, а перед цим вбивати наших людей — це нечесно”, — коментував Зеленський.

Згодом він заявив, що Київ розпочинає припинення вогню з опівночі 5–6 травня та діятиме дзеркально, відповідаючи на російські атаки. Це оголошення стало відповіддю на російське перемир’я, яке країна-агресорка оголосила на період 8-9 травня також в односторонньому порядку.

Нагадаємо, російські військові порушили ініційований Україною режим припинення вогню, який тривав від опівночі 6 травня: країна-агресорка запустила вночі 108 дронів та три ракети, влучання фіксують, зокрема, у Харкові та Запоріжжі.