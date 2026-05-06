Робота ППО, Ілюстративне фото: 126 окрема бригада тероборони

Російські військові порушили ініційований Україною режим припинення вогню, який тривав від опівночі 6 травня: країна-агресорка запустила вночі 108 дронів та три ракети, влучання фіксують, зокрема, у Харкові та Запоріжжі.

Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Москва знову проігнорувала реалістичний та справедливий заклик до припинення бойових дій, підтриманий іншими державами та міжнародними організаціями. Це показує, що Росія відкидає мир, а її фальшиві заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією. Путіна цікавлять лише військові паради, а не людські життя”, — написав Андрій Сибіга в соцмережі Х.

Він зазначив, що таке ставлення вимагає посиленого тиску на російський режим. Йдеться, зокрема, про нові раунди санкцій, ізоляцію, відповідальність за злочини Росії та посилену підтримку України.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, за ніч на 6 травня Україну атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М, керованою авіаційною ракетою Х-31, а також 108 ударними дронами типу Shahed, “Гербера”, “Італмас” та дронами-імітаторами типу “Пародія”.

Українським військовим вдалося, попередньо, збити або нейтралізувати 89 дронів у небі над Україною.

Що передувало

Від весни 2025 року Росія неодноразово в односторонньому порядку оголошувала короткострокові режими припинення вогню, зокрема присвячуючи їх до святкування Великодня та “Дня перемоги”. Останнє таке перемир’я відбулося 11-12 квітня 2026 року й протривало менш як дві доби, українські військові фіксували порушення режиму тиші.

29 квітня 2026 року пропагандистське агентство ТАСС писало, що очільник Кремля Володимир Путін під час розмови із лідером США Дональдом Трампом повідомив про готовність РФ до перемир’я з Україною на “День перемоги”. Американський президент начебо підтримав цю пропозицію.

Наступної доби прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, згоди Києва не перемир’я нібито не потрібно.

“Для оголошення Росією перемир’я до Дня Перемоги не потрібна реакція Києва, це рішення Путіна і воно буде реалізоване”, — так передали слова Дмитра Пєскова російські медіа 30 квітня.

Тим часом президент України Володимир Зеленський доручив дипломатам зв’язатися зі США, щоб з’ясувати деталі російської пропозиції — однак, станом на 4 травня, він казав, що його так і поінформували про деталі “перемир’я”.

“Це війна Росії проти України. Якщо домовляються Америка і Росія, важливо, щоб наша сторона знала, про що вони говорять. Далі, припинення вогню на один день, а перед цим вбивати наших людей — це нечесно”, — коментував Зеленський.

Вночі 4 травня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розпочинає припинення вогню з опівночі 5–6 травня та діятиме дзеркально, відповідаючи на російські атаки. Це оголошення стало відповіддю на російське перемир’я, яке країна-агресорка оголосила на період 8-9 травня також в односторонньому порядку.

Нагадаємо, в Краматорську оголосили День жалоби в пам’ять про людей, життя яких обірвалися через бомбардування міста 5 травня. Кількість жертв тієї атаки вкотре збільшилась: на ранок відомо про шістьох загиблих та ще 13 поранених.