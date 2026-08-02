Наслідки авіаудару по Словʼянську, 2 серпня 2026 року. Фото: Вадим Лях

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Вранці 2 серпня російські війська завдали авіаудару по Слов’янську. Авіабомба ФАБ-250 влучила у центральній частині міста та Залізничному мікрорайоні. Попередньо відомо про одного тяжкопораненого, також пошкоджені й зруйновані близько десяти приватних будинків та адміністративна будівля.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, російські війська атакували місто близько 11:00. Під удар потрапили центральна частина Слов’янська та Залізничний мікрорайон. Для атаки окупанти застосували авіабомбу ФАБ-250.

Внаслідок удару пошкоджені та зруйновані близько десяти приватних будинків, а також адміністративна будівля. Наразі відомо про одного постраждалого.

“Чоловік, 1965 року народження, наразі знаходиться в операційній, лікарі рятують його життя”, — повідомив Вадим Лях.

Інформація про наслідки удару уточнюється. Якщо влада повідомить про нові руйнування чи постраждалих, ми оновимо новину.

Минулої доби двоє людей загинули, ще четверо дістали поранень через російські удари по Донеччині.