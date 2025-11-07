Автобус між Краматорськом і Комишувахою тепер не доїжджатиме до кінцевої зупинки через обстріли

Пасажирський автобус. Ілюстративне фото: Краматорська міська рада

Відсьогодні, з 7 листопада, Краматорське автотранспортне підприємство зупиняє рух своїх автобусів до селища Комишуваха. Таке рішення ухвалили на тлі погіршення безпекових умов.

Про це повідомили в Краматорській міській раді.

Через систематичні атаки дронів підприємство вирішило убезпечити водійський склад і пасажирів, скоротивши маршрут. Відтепер автобуси не доїжджатимуть до Комишувахи Краматорської громади, а курсуватимуть лише до селища Малотаранівка. Таким чином, маршрут скоротиться приблизно на 3,5 кілометра.

Нагадаємо, 6 листопада росіяни поцілили FPV-дроном по пасажирському автобусу, який рухався Краматорською громадою. Атака сталася якраз на території Малотаранівки. Внаслідок удару поранень дістали двоє людей.