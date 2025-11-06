Наслідки російської громади у Краматорській громаді 6 листопада 2025 року. Фото: Краматорська МВА

6 листопада росіяни поцілили по пасажирському автобусу, який рухався Краматорською громадою. Попередньо, поранень дістали двоє людей.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За їхніми даними, близько 15:29 російські війська завдали удару по пасажирському автобусу в одному з селищ громади. Окупанти били FPV-дроном.

За попередньою інформацією, поранень дістали чоловік 1965 року народження та жінка 1952 року народження.

Остаточні наслідки атаки встановлюють.

Нагадаємо, понад 1,7 тисячі ударів завдали росіяни по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області за минулу добу. Жертвами цих атак стали десятеро цивільних — без загиблих. Росіяни продовжують масовано тиснути на Покровський напрямок, де ЗСУ відбили 100 атак.