Наслідки російських атак у Донецькій області 5 листопада 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Понад 1,7 тисячі ударів завдали росіяни по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області за минулу добу. Жертвами цих атак стали десятеро цивільних — без загиблих. Росіяни продовжують масовано тиснути на Покровський напрямок, де ЗСУ відбили 100 атак. Яка ситуація на інших відтинках та у регіоні загалом — читайте далі.

Через російські атаки поранені 10 людей: доба 5 листопада у Донецькій області

Війська країни-агресорки обстрілювали 11 населених пунктів Донеччини упродовж минулого дня, пишуть у поліції. Так, окупанти атакували Добропілля, Дружківку, Костянтинівку, Краматорськ, Миколаївку, Слов’янськ, Олексієво-Дружківку, Гришине, Іллінівку, Надію та Новомиколаївку.

Загалом окупанти били 1 755 разів по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області. Руйнувань зазнали 72 цивільних об’єкти, з них 17 житлових будинків.

Зокрема, на Краматорськ росіяни скинули три бомби “КАБ-250” — поранили шістьох цивільних. Також окупанти пошкодили адмінбудівлю ДСНС та автівки, а ще 2 адмінбудівлі підприємств.

По Слов’янську загарбники поцілили двома БпЛА “Гранат-4” – троє людей зазнали поранень. У місті фіксували руйнування 5 приватних будинків.

Костянтинівку війська країни-агресорки атакували 5 бомбами “КАБ-500” та “КАБ-250”, дронами, артилерією — є поранений. У місті росіяни пошкодили 7 багатоповерхівок, котельню та цивільне авто.

Ще шість бомб “КАБ-250” окупанти спрямували на Добропілля — понівечили два підприємства, приватний будинок, 2 господарських споруди, гараж та автомобіль.

У Дружківці внаслідок влучання двох дронів руйнувань зазнали домівка і нежитлове приміщення. У Миколаївці та Олексієво-Дружківці пошкоджені об’єкти інфраструктури. В Іллінівці російська бомба зруйнувала три оселі.

Як звітують в Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту вдалося евакуювати ще 181 людину, у тому числі 25 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку росіяни атакували 27 разів, пишуть у Генштабі ЗСУ. Окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Греківки, Новоєгорівки, Колодязів, Карпівки, Дерилового, Мирного, Шандриголового, Зарічного та у бік населених пунктів Коровій Яр й Дробишеве.

На Слов’янському напрямку агресор атакував поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного та у бік Сіверська, Званівки. Загалом минулої доби на відтинку було 17 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість російських атак поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру, Федорівки та у бік Ступочок. На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 35 атак у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 100 атак агресора у районах Маяків, Никанорівки, Федорівки, Красного Лимана, Миролюбівки, Покровська, Лисівки, Звірового, Новопавлівки, Котлиного, Удачного, Новосергіївки, Муравки, Філії та Ялти. Оборонці блокують російських військових, які намагаються просочуватися та накопичуватися в Покровську.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 31 штурмову атаку Росії у районах Зеленого Гаю, Іванівки, Олександрограда, Піддубного, Січневого, Вороного, Соснівки, Степового, Вербового, Привільного, Новогригорівки та Першотравневого.

Нагадаємо, влада Донеччини виділила ще 35 мільйонів гривень з обласного бюджету на потреби фронту. Додаткове фінансування отримають шість підрозділів, які боронять Донеччину від російських загарбників.