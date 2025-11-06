Підтримати
RU
Підтримати

Росіяни тиснуть біля Покровська — 100 атак за добу, у регіоні 10 поранених цивільних: 5 листопада у Донецькій області (ЗВЕДЕННЯ)

Богдан Комаровський
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Понад 1,7 тисячі ударів завдали росіяни по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області за минулу добу. Жертвами цих атак стали десятеро цивільних — без загиблих. Росіяни продовжують масовано тиснути на Покровський напрямок, де ЗСУ відбили 100 атак. Яка ситуація на інших відтинках та у регіоні загалом — читайте далі. 

Через російські атаки поранені 10 людей: доба 5 листопада у Донецькій області 

Війська країни-агресорки обстрілювали 11 населених пунктів Донеччини упродовж минулого дня, пишуть у поліції. Так, окупанти атакували Добропілля, Дружківку, Костянтинівку, Краматорськ, Миколаївку, Слов’янськ, Олексієво-Дружківку, Гришине, Іллінівку, Надію та Новомиколаївку. 

Російські обстріли Донецької області 5 листопада 2025 року
Наслідки російських атак у Донецькій області 5 листопада 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Загалом окупанти били 1 755 разів по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області. Руйнувань зазнали 72 цивільних об’єкти, з них 17 житлових будинків. 

Зокрема, на Краматорськ росіяни скинули три бомби “КАБ-250” — поранили шістьох цивільних. Також окупанти пошкодили адмінбудівлю ДСНС та автівки, а ще 2 адмінбудівлі підприємств. 

Російські обстріли Донецької області 5 листопада 2025 року
Наслідки російських атак у Донецькій області 5 листопада 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

По Слов’янську загарбники поцілили двома БпЛА “Гранат-4” – троє людей зазнали поранень. У місті фіксували руйнування 5 приватних будинків. 

Костянтинівку війська країни-агресорки атакували 5 бомбами “КАБ-500” та “КАБ-250”, дронами, артилерією — є поранений. У місті росіяни пошкодили 7 багатоповерхівок, котельню та цивільне авто. 

Російські обстріли Донецької області 5 листопада 2025 року
Наслідки російських атак у Донецькій області 5 листопада 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Ще шість бомб “КАБ-250” окупанти спрямували на Добропілля — понівечили два підприємства, приватний будинок, 2 господарських споруди, гараж та автомобіль. 

У Дружківці внаслідок влучання двох дронів руйнувань зазнали домівка і нежитлове приміщення. У Миколаївці та Олексієво-Дружківці пошкоджені об’єкти  інфраструктури. В Іллінівці російська бомба зруйнувала три оселі.

Як звітують в Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту вдалося евакуювати ще 181 людину, у тому числі 25 дітей. 

Ситуація на фронтах Донецької області 

На Лиманському напрямку росіяни атакували 27 разів, пишуть у Генштабі ЗСУ. Окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Греківки, Новоєгорівки, Колодязів, Карпівки, Дерилового, Мирного, Шандриголового, Зарічного та у бік населених пунктів Коровій Яр й Дробишеве. 

На Слов’янському напрямку агресор атакував поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного та у бік Сіверська, Званівки. Загалом минулої доби на відтинку було 17 боєзіткнень. 

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість російських атак поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру, Федорівки та у бік Ступочок. На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 35 атак у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки та Русиного Яру. 

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 100 атак агресора у районах Маяків, Никанорівки, Федорівки, Красного Лимана, Миролюбівки, Покровська, Лисівки, Звірового, Новопавлівки, Котлиного, Удачного, Новосергіївки, Муравки, Філії та Ялти. Оборонці блокують російських військових, які намагаються просочуватися та накопичуватися в Покровську. 

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 31 штурмову атаку Росії у районах Зеленого Гаю, Іванівки, Олександрограда, Піддубного, Січневого, Вороного, Соснівки, Степового, Вербового, Привільного, Новогригорівки та Першотравневого.

Нагадаємо, влада Донеччини виділила ще 35 мільйонів гривень з обласного бюджету на потреби фронту. Додаткове фінансування отримають шість підрозділів, які боронять Донеччину від російських загарбників.

Завантажити ще...