Шість підрозділів Сил оборони на Донеччині отримають 35 мільйонів гривень: на що спрямують гроші

Українські військові. Ілюстративне фото: 71 ОЄБР

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Влада регіону виділила ще 35 мільйонів гривень з обласного бюджету на потреби фронту. Додаткове фінансування отримають шість підрозділів, які боронять Донеччину від російських загарбників.

Про це відзвітував очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Рішення про підтримку українських військових ухвалили на черговому засіданні Ради оборони Донецької області. Захисники отримають ще 35 мільйонів гривень, які розподілять між шістьма підрозділами.

Отримані кошти мають спрямувати на закупівлю БпЛА, fpv-дронів та засобів РЕБ.

“Оборона Донеччини сьогодні — це спільна справа війська, обласної та місцевої влади. Разом робимо все можливе для захисту області. Вкотре підкреслив — всі оборонні закупівлі мають бути прозорими, звітність за ними — обов’язкова”, — написав Філашкін.

Нагадаємо, російські війська активізували спроби оточити Покровську агломерацію. Нині окупанти тиснуть з південного напрямку — намагаються закріпитися в промзоні та житловій забудові фронтового Покровська.